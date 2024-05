Nicoleta Nucă s-a despărțit de iubitul ei cu care a format un cuplu timp de 7 ani. Cei doi aveau planuri serioase de căsătorie

Nicoleta Nucă s-a despărțit de Alex Ursache, deși aveau planuri de nuntă. Artista a anunțat pe rețelele de socializare că decizia nu a fost una impulsivă, ci una gândită și asumată, luată de comun acord.

Deși relația lor s-a încheiat după aproape 7 ani, ei vor continua să colaboreze profesional pentru o perioadă.

Nicoleta Nucă s-a despărțit de iubitul ei cu care a format un cuplu mulți ani. Cei doi aveau planuri de căsătorie

După aproape șapte ani de relație și planuri de nuntă bine conturate, Nicoleta Nucă și Alex Ursache au decis să se despartă. Artista a anunțat pe rețelele de socializare că despărțirea a fost una matură și asumată, subliniind că vor continua să colaboreze profesional și că nu vor dezvălui motivele acestei decizii pentru a-și păstra intimitatea.

Citește și: Nicoleta Nucă a aflat diagnosticul grav pe care i l-au pus medicii. De ce boală suferă cântăreața și nu știa până în prezent

„Cu părere de rău vă anunțăm că eu și Alex am ales de comun acord să o luăm pe drumuri diferite într-un mod matur, asumat și amiabil. Aceasta nu este o decizie impulsivă luată la nervi și supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuții și încercări, însă într-un final ne-am dat seama că noi doar ne-am îndepărtat. A fost o relație frumoasă și pasională, în centrul căreia a fost extrem de multă dragoste și respect și prin care am evoluat ambii și am învățat unul de la celălalt o mulțime de lucruri frumoase', a transmis Nicoleta Nucă pe InstaStory.

Cântăreața a subliniat că nu vor dezvălui motivele despărțirii pentru a-și păstra intimitatea și respectul reciproc. De asemenea, a precizat că vor rămâne prieteni și se vor susține reciproc.

Anul trecut, Nicoleta Nucă și Alex Ursache vorbeau despre planurile lor de nuntă, dorindu-și un eveniment mic și intim în Italia, cu doar 15 invitați apropiați. Cererea în căsătorie a avut loc la Istanbul, după trei ani de relație, iar cei doi își imaginau o nuntă pe insula Capri sau în nordul Italiei, la Lago di Como.

Citește și: Nicoleta Nuca a dezvăluit un detaliu mai puțin știut despre ea. Care e motivul pentru care nu a băut apă până la vârsta de 15 ani

„Motivele acestei despărțiri nu le vom expune niciunul în mediul online sau în presă, pentru că ținem la intimitatea noastră și la respectul reciproc pe care ni-l purtăm, însă vreau să știți că am rămas prieteni și că ne vom susține reciproc în continuare. Pe plan profesional vom mai lucra împreună, cel puțin temporar', a mai transmis ea.

Ce spunea ea în trecut despre nuntă:

,,Ne dorim o nuntă foarte mică, cât mai mică și cât mai intimă, la care vor participa doar cei mai apropiați oameni, gen părinții și prima mână de oameni din viața noastră și cam atât. Nu suntem genul cu evenimente grandioase și sute de oameni care să vină doar să facă prezența. Nu vrem să facem business din nuntă. Cred că ne rezumăm la 15 oameni, la modul acela va fi.

Încă suntem nehotărâți dacă în general ne dorim nași sau nu, pentru că suntem bine merci așa. Probabil că la ortodocși nașii sunt obligatorii, dar noi nu suntem ortodocși. Suntem creștini baptiști. Din câte știu nu este obligatoriu să ai nași, cel puțin la noi. Nunta va fi la anul dacă ne ajută Dumnezeu și dacă reușim să ne organizăm cu toate , dacă nu, când va fi momentul potrivit. Nu ne grăbim în privința asta. Nu suntem genul să punem presiune pe noi sau pe oamenii din jurul nostru. Vreau să facem nunta așa cum ne dorim, acolo unde ne dorim, și cu oamenii pe care îi dorim alături. Evenimentul va avea loc pe insula Capri sau poate în nordul Italiei, undeva la Lago di Como, dar în Italia în principiu, cred că este cea mai îndrăgită variantă pentru noi„, povestea ea cu timp în urmă pentru viva.ro.