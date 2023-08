Niculina Stoican, dată în judecată de Cosntantin Enceanu. Ce se întâmplă și ce a declarat cântărețul de muzică populară

Constantin Enceanu a dat-o în judecată pe Nicula Stoican, din cauza unor neefectuări de plăți a unor diferențe salariale. Aceasta este managerul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”.

Conflictul dintre Niculina Stoican și Constantin Enceanu a ajuns la tribunal, cântărețul a dat-o în judecată pe artistă și a oferit câteva declarații cu privire la acest aspect.

Constantin Enceanu a dat-o în judecată pe Nicula Stoican. Care au fost motivele și ce se întâmplă între ei

Constantin Enceanu, în vârstă de 59 de ani, a deschis proces la Tribunalul Dolj împotriva Niculinei Stoican, managerul Ansamblului folcloric „Maria Tănase”. El solicită plata diferențelor salariale, în perioada 2018-2020, ce i s-ar fi cuvenit dacă ar fi fost avansat, conform meritelor sale, la gradul profesional IA, potrivit viva.ro.

„Așteptăm decizia instanței. Eu de 18 ani nu am mai fost avansat, pe ultima treaptă. Nu e vorba de bani, ci de a-mi recunoaște meritul meu. Fără lipsă de modestie, mă consider unul dintre cei mai buni artiști de muzică populară din țară. Alții nu sunt, poate, de valoarea mea, dar au fost promovați', a spus artistul, pentru CanCan.ro.

Iată care sunt realele motive pentru care el a mers mai departe cu „lupta” aceasta:

„Ar însemna să fiu un laș și să-mi las colegii. Nici de pensionat nu vreau, încă mai am multe de spus. Aș dori să stau pe scenă cât mai mult, cât mă ține sănătatea.

Am cântări peste tot. Ieri, de exemplu, am avut la Ciorogârla, apoi în Teleorman. În weekend am, de asemenea, evenimente foarte multe. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot răspunde la toate invitațiile. La un moment dat, am simțit că trag foarte mult de mine și nu e bine. E vorba de oboseală. Și vârsta, totuși mă apropii de 60 de ani. Alții la 30 de ani nu muncesc cât mine.„, a mai adăugat Constantin Enceanu.

Constantin Enceanu a apărut, pentru prima dată la TV, după operația de la genunchi. Ce a declarat artistul

Cântărețul a fost operat la genunchi, din cauza unor dureri care apăruseră în zona afectată. În sfârșit, după doi ani, artistul s-a hotărât să apeleze la intervenția chirurgicală, după ce a amânat-o atât de mult timp.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, Constantin Enceanu a povestit cum a decurs totul, mărturisind că s-a încăpățânat să se recupereze destul de repede. Cea care i-a fost alături este chiar soția sa, așa cum s-a întâmplat, de fiecare dată, în căsnicia lor care durează de ani buni.

„Era o operație planificată, pentru că de doi ani de zile tot trăgeam de ea și am reușit în ianuarie să mă hotărăsc și să merg să o planific pentru noiembrie. Am amânat-o din cauza evenimentelor, am tot tras de ea, am tot sperat.

Am plecat cu sufletul deschis și nu am avut nici cea mai mică emoție. Am fost convins că va fi o reușită pentru că avem profesori foarte buni și avem spitale dotate după normele europene. Am plecat cu sufletul deschis'', a spus Constantin Enceanu, pentru Antena Stars.