Nou scandal în lumea folclorului. Constantin Enceanu, replică dură pentru Grigore Leșe. De la ce a izbucnit conflictul

În ultima perioadă Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu, dar și Constantin Enceanu și Gheorghe Turda au avut conflicte. Recent, Constantin Enceanu a avut un schimb de replici în presă și cu Grigore Leșe.

O declarație care a aparținut artistului Grigore Leșe l-a deranjat pe colegul său de breaslă. După ce Grigore Leșe a afirmat că cei care merg la nunți să cânte nu sunt artiști, ci „ciubucari”, reacția lui Constantin Enceanu nu a întârziat să apară.

Grigore Leșe: „Sunt artist, nu ciubucar, să cânt la nunți”

Grigore Leșe a vrut să evidențieze că există o diferență mare între a fi artist cu studii la Conservator și un cântăreț care a absolvit Școala populară de artă. În acest context, artistul a precizat că el nu cântă la nunți.

„Sunt artist, nu ciubucar, să cânt la nunți. Am fost invitat, dar nu merg. Talentul nu e de ajuns, mulți confundă Conservatorul cu Academia de muzică, cu Școala populară de artă, unde se poate duce mai oricine plătește”, a spus Grigore Leșe, potrivit spynews.ro.

Constantin Enceanu a avut o reacție dură, după ce au ajuns la urechile sale spusele lui Grigore Leșe.

Constantin Enceanu, despre Grigore Leșe: „Nu o să-l cheme nimeni la nunți”

Constantin Enceanu a spus despre Grigore Leșe că nu este invitat la nunți și că nu cunoaște sensul cuvântului „ciubucar”.

”Grigore Leșe știe ce înseamnă cuvântul ciubucar, a căutat în DEX? Nu cunoaște noțiunea cuvântului, să citească sensul cuvântului, mai și zice că are atâtea școli și facultăți. Cine îl ia pe el la nunți? Are una la 10 ani. Nu o să-l cheme nimeni la nunți pentru că muzica lui nu se pretează pentru nunți. Prin urmare, dacă n-a fost la nunți, nici nu are de unde să știe cum e. E ușor de zis din gură, că mergi și petreci, bei. Cânt cam 2-3 ore, de curg apele de pe mine! În plus, trebuie să ai grijă să ai mereu vocea la parametri foarte înalți, pentru că ești artist, nu te poți prezenta oricum”, a declarat Constantin Enceanu, pentru Ego.ro.

”Ca artist, trebuie să fii foarte atent, să nu răcești, să nu răgușești. De pildă, eu nu beau rece sau sucuri acidulate, iar somnul e foarte important. În plus, nu vorbesc între evenimente, decât prin sms sau în șoaptă. Șoferul meu știe. Adesea îi fac semn cu mâna, ca să vireze stânga sau dreapta, pe drum”, a mai spus Constantin Enceanu.

