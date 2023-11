Nikita are o poveste de viață la care nu mulți s-au așteptat. Ce detalii greu de imaginat a oferit cu privire la familia ei

Nikita a dezvăluit care este povestea ei de viață și astfel i-a uimit pe cei care o îndrăgesc. Prin ce clipe grele a trecut de-a lungul vieții și ce detalii a mărturisit această în privința familiei.

Nikita este recunoscută în showbiz-ul românesc pentru atitudinea deliberată pe care o are atunci când apare pe micile ecrane. Pe numele său real, Mihaela Nicoleta Ispas, are trei mari pasiuni pentru care s-a făcut cunoscută în România, și anume: muzica, boxul și scrisul.

De curând, declarațiile ei au devenit foarte virale pe platforma TikTok, iar utilizatorii au transformat vocea acesteia într-un adevărat trend. Cu toate acestea, nu mulți dintre ei îi cunosc adevărata poveste de viață și nu se așteaptă la ce a dezvăluit femeia.

Citește și: Nikita susține că e curtată intens de Michele Morrone: ”Mi-a cunoscut fetițele”. Ce detalii din intimitate a mai dat

Nikita de România a fost dată afară din casă

Din cauza lucrurilor rele care s-au întâmplat de-a lungul timpului, femeia a dezvăluit pentru prima dată faptul că îi consideră străini pe frații ei și că niciodată nu a primit ajutor din partea acestora.

Aceasta a mărturisit faptul că a fost dată afară din casa în toiul nopții de către frați și că au lăsat-o mai apoi să meargă pe jos kilometri întregi.

Citește și: Îți mai aduci aminte de Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după ce a renunțat la showbiz

„Care părinți? Care frați? Frații mei sunt tovarășii mei de suflet care m-au primit în casă la ei. Care frați, cei care m-au aruncat pe străzi la 12 noaptea la Snagov la Ciolpani și am mers de la Periș pe jos până la București. Frați sunt străinii. Pentru mine nu există așa ceva. Ce neamuri? N-am neamuri” este declarația pe care a făcut-o Nikita pe contul ei de Instagram conform SpyNews.

Susținând faptul că prietenii au ajutat-o mai mult decât a făcut-o familia vreodată, Nikita a atras reacțiile multor oameni care au încurajat-o în ceea ce face și în privința comportamentului sau. Cu toate acestea, sunt și persoane care o condamnă pentru atitudinea ostilă pe care o are față de familia sa.

Nikita susține că nici cu părinții nu se înțelege bine, și că nu a primit ajutor nici din partea acestora.

Citește și: Nikita de România a ieșit din comă. Care este starea ei de sănătate și ce mesaj emoționant au scris fiicele sale

Aceasta trăiește de mai bine de 18 ani în Spania, unde a trecut prin perioade grele care au pus-o la pământ, dar care au și învățat-o să se descurce pe cont propriu.

Mihaela Ispas a fost atât de afectată de lucrurile care i s-au întâmplat de-a lungul vieții încât a scris o carte prin care a reușit să-și expună viața într-un mod în care nimeni nu se aștepta.

În acest sens a mai făcut o declarație conform căreia aceasta va scrie în continuare, dorindu-și să revină cu partea a doua a poveștii.

„O să scot o carte, a doua parte a cărții, „Nikita, singură pe lume”, completată cu viața din Spania. Ultimii 18 ani de când stau aici în Spania, voi scoate volumul 2. Voi vorbi în această carte de toată viața mea, cum am născut, prin ce am trecut și urmează să vin în țară în două săptămâni, că acum mai am niște treabă de rezolvat aici” spunea Nikita în urmă cu puțin timp pentru SpyNews.ro.