Noa Kirel, cea mai sexy concurentă de la Eurovision 2023. Reprezentanta Israelului a renunțat la haine pe scenă și a dansat lasciv

Noa Kirel are 22 de ani și este cunoscută publicului isrelian încă de când avea aproape 14 ani, când și-a lansat primul ei single: „Medabrim”. Tânăra artistă a impresionat publicul Eurovision cu momentul ei spectaculos. La Eurovision 2023 Noa Kirel a ucat pe scenă alături de trupa ei de dansatori și a interpretat piesa „Unicorn”.

În prima semifinală de la Eurovision 2023 reprezentanta Israelului a încântat publicul cu mișcările sale și s-a calificat în finală. Spre finalul prestației, tânăra artistă a renunuțat la pantalonii negri pe care îi purta și s-a dezlănțuit într-un dans plin de acrobații, mișcări lascive și energie. „Europa, vrei să mă vezi dansând?” a strigat la microfon înainte de a renunța la haine și a face rotiri, șpagat și alte mișcări complexe.

Momentul artistic al Israelului de pe scena Eurovision 2023 s-a încheiat cu un sincron în forță. Noa Kirel a dansat alături de trupa sa, iar priza de final, în care colegii ei au ținut-o de brațe pentru a se da peste cap, a stârnit ropote de aplauze.

Efortul ei e fost răsplătit la aflarea veștii că s-a calificat în Finala Eurovision 2023, care va avea loc sâmbătă, pe 13 mai 2023.

„Nu există emoție ca aceasta!" a declarat Kirel într-o declarație a televiziunii publice din Israel, după anunțarea rezultatelor. Promit să fac totul - și vreau să spun totul - pentru a continua să-i fac fericiți pe israelieni în marea finală. Publicul ne-a oferit atât de multă energie pentru a face maximum pentru a reprezenta țara cu mândrie. Am dat totul și sentimentul a fost incredibil”, potrivit The Times of Israel.

Noa Kirel și cântăreață, actriță și model, fiind apreciată în țara sa de origine.

Țarile calificate în finală, ca urmare a primei semifinale de la Eurovision 2023 sunt: Croația, Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.

În cea de-a doua semifinală „se luptă” țările: Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Goergia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia.

Țările care s-au calificat direct în marea finală sunt: Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Germania, numite „Big Five”. De asemenea, și Ucraina, câștigătoarea de anul trecut, este în finală.

Theodor Andrei reprezintă România la Eruovision 2023

Ediția de anul acesta de Eurovision vine și cu o serie de schimbări notabile. Dacă până acum câştigătorii au fost decişi printr-o combinaţie de voturi din partea publicului şi un juriu format din profesionişti din industria muzicală din fiecare ţară, anul acesta, eliminările se vor baza doar pe votul publicului din semifinale (regulile de vot pentru finală rămân neschimbate). O altă noutate este că anul acesta pot vota și țările care nu participă la Eurovision.

La Eurovision 2023 România este reprezentată de Theodor Andrei: „Tot ceea ce trăiesc acum este un vis devenit realitate. Momentul cu care voi reprezenta România la Eurovision are o valoare conceptuală în care întâlnim o latură a poveştii diferită faţă de cea din Finala Selecţiei Naţionale. Dat fiind faptul că piesa prezintă această luptă între raţiune şi instinct şi este un rău necesar la care mă întorc indiferent de cât de tare mă afectează. Eu sunt portretizat captiv, zbătându-mă, arzând prin toţi porii pentru această iubire, care rămâne doar ca o urmă în sufletul meu. Totul, înconjurat de energia de Rock’N’Roll”, a transmis Theodor Andrei pe covorul turcoaz, potrivit Adevărul.

