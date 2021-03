Numele real al Ginei Pistol. Ce prenume apare, de fapt, în buletinul prezentatoarei TV

Sarcina Ginei se apropie de termen și mai are foarte puțin până când își va ține în brațe fetița. Emoționați și nerăbdătorii, ea și iubitul său au pregătit deja camera bebelușelei și au renovat casa în care locuiesc.

Cu toate acestea, sarcina frumoasei blondine nu a fost una ușoară. Frumoasa prezentatoare a dezvăluit că pe lângă schimbările vizibile, cum ar fi retenția de apă și burtica din ce în ce mai mare, suferă și de „sindromul picioarelor neliniștite”, iar acum, în sarcină, când este lipsită de chef și de energie resimte durerile de picioare și mai puternic.

“Mi-am pregătit geanta pentru maternitate. Oricum trebuie să mă mai uit prin ea pentru că am eu așa o presimțire că am pus foarte multe lucruri de care nu o să am nevoie. Oricum mă uit în fiecare zi în ea”, mărturisea Gina în urmă cu câteva zile.