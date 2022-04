Nunta de 3 milioane de dolari din familia Beckham. Cine e mireasa lui Brooklin Beckham, fiul lui David Beckham, și ce invitați au

Când vine vorba de stil, eleganță și celebritate, David și Victoria Beckam nu mai au nevoie de nicio prezentare. Ei formează unul dintre cuplurile celebre și solide care reușesc să-și păstreze autenticitatea și finețea atât împreună cât și separat.

Calitățile lor sunt transmise către copiii lor, iar Brooklin Beckam, fiul ce mare, este primul care va face pasul către o căsnicie model, precum cea a părinților lui.

Invitații au fost rugați să nu posteze pe rețele de socializare imagini de la eveniment

Aleasa inimii sale, Nicola Peltz, actrița din filmul Transformers 4, a fost cerută de soție în urmă cu doi ani. Cei doi s-au cunoscut în 2017 și au început să iasă împreună doi ani mai târziu, în 2019.

Petrecerea va avea loc în casa ce aparține tatălui fetei, miliardarul Nelson Peltz, o vila cu vedere la ocean, în valoare de peste 76 de milioane de dolari, iar printre cei care au fost puși pe lista de invitați se află și Prințul Harry și Meghan Markle, prieteni, de altfel, cu soții Beckham.

Totodată, potrivit The Sun, invitații au fost rugați să nu posteze imagini de la evenimentul care se dorește a fi frumos și privat.

Nunta a fost în proces de planificare încă din 2020, când Peltz a fost cerută de soție, iar cheltuielile au ajuns la 3 milioane de dolari.

Întrucât banii nu sunt o problemă la niciuna dintre familiile celor doi, nunta se vrea a fi una focusată pe distracție și pe celebrarea iubirii.

Cât privește invitații de top, Snoop Dogg este printre cei care se vor ocupa ca oamenii să asculte muzică bună, iar prezențe din lumea modei, precum Gigi Hadid, sau din industria gastronomică, precum Gordon Ramsay, și-au confirmat sosirea, potrivit sursei menționată.

Cine este Nicola Peltz

Nicola Peltz este actriță, are 27 de ani și printre cele mai cunoscute roluri pe care le-a avut sunt cele din producțiile Transformers: Age of Extinction and Transformers: The Last Knight, în rolul personajului Tessa Yeager, respectiv Bates Motel.

Părinții ei, Nelson Peltz, un om de afaceri miliardar și Claudia Heffner, model, au crescut-o în concepții evreiești, iar Peltz mai are încă o soră și alți șase frași, printre care actorul Will Peltz și fostul jucător de hockey, Brad Peltz.

