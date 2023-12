O femeie își vinde sărutul de Revelion. Care este prețul pe care îl cere. Include și masă, și dans

Alice este tânăra alături de care, pentru o anumită sumă, orice norocos și-ar putea petrece noapte dintre ani.

Alice Little este instructor în tainele intimității și a decis să-și scoată la licitație buzele pentru o seară specială, oferind un sfârșit scump anului 2023.

Care este prețul pe care îl cere Alice pentru seara de Revelion

Asigurându-se că nu va intra singură în Noul An, speră să facă visele unei persoane să devină realitate. Acceptând o ofertă de 10.000 de dolari, norocosul se va bucura de cină și de dans înainte de a o săruta pe Alice la miezul nopții în Las Vegas, Nevada.

Pentru suma respectivă, oricine își poate petrece seara dintre ani într-un mod inedit.

Cine este Alice Little

Alice are 33 de ani, iar pseudonimul Alice Little vine de la înălțimea sa, de aproximativ 1,42 m. Aceasta lucrează în domeniul industriei pentru adulți și este prezentă atât pe Youtube, cât și pe rețelele de socializare.

Este originară din Irlanda, însă locuiește în Statele Unite ale Americii de la vârsta de 5 ani.

În 2019, Daily Mail scria că Alice câștigă 1 milion de dolari pe an, fiind cea mai bine plătită în domeniul său.

„Nimic nu m-a împinit precum o face faptul că lucrez într-un bordel legal. Mi se potrivește perfect”, spunea ea la acea vreme, fiind una dintre angajatele Moonlite Bunny Ranch.

Munca lui Alice la bordel constă în a-i învăța pe clienți diferite tehnici pe care să le aplice în intimitate, precum și ajutorarea celor care au nevoie să-și depășească anumite probleme, inclusiv „stigma socială a virginității” și diverse probleme medicale, cum ar fi disfuncția erectilă.

De-a lungul timpului a avut probleme în a-și găsi cariera potrivită, deoarece dorea să-și combine interesele principale – dragostea ei pentru interacțiunea umană cu ceva care o făcea să simtă „pasiune”.

În cele din urmă, în 2016, după ce și-a dat seama că munca în industria pentru adulți ar putea-o satisface, Alice a mers la Moonlite Bunny Ranch - un bordel legal, cu licență, situat chiar în afara Carson City, Nevada.

„Nu mi-e rușine de sexualitatea mea, cu dorința de a încerca lucruri noi sau de a fi atras de mai multe persoane în același timp. De asemenea, ajută faptul că mă pot bucura sexual de mai multe relații simultan”, a declarat tânăra.

„Am o edicație aleasă și sunt sociabilă. Nu sunt victima unei circumstanțe tragice. Am avut opțiuni și am ales să fiu lucrător sexual legal. Da, intenționat! În ciuda faptului că munca sexuală este atât de stigmatizată, îmi place slujba pe care o am pentru că pot să ajut oamenii să-și redescopere conexiunile personale și intimitatea”, a mai adăugat Alice.