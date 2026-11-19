O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, și-a creștinat fetița și s-a căsătorit. Evenimentul a fost special și a reunit câțiva dintre foștii ei colegi de emisiune.

Simona Butura și soțul ei au avut parte de unul dintre cele mai speciale evenimente de până acum. Cei doi și-au creștinat fetița și s-au căsătorit, iar mai apoi au organizat o petrecere grandioasă cu cele mai apropiate persoane.

Simona Butura de la Insula Iubirii a publicat primele imagini

Simona Butura și soțul ei au organizat botezul la o biserică ortodoxă și petrecerea la o sală de evenimente din Cernica. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a îmbrăcat o rochie albă, care a pus-o în valoare.

La slujba de botez, ținuta ei și a soțului a fost cu totul atipică. Cei doi s-au asortat și au purtat sacouri în dungi albe și negre, iar Simona Butura a purtat și o pălărie pe cap, care i-a adus un plus de autenticitate.

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Alături de ei au fost și câțiva foști colegi ai Simonei Butura de la Insula Iubirii. Este vorba despre Cristina Petre, Cornel Luchian și Iustina Loghin, cu care aceasta a păstrat o relație apropiată și după terminarea filmărilor.

Fosta concurentă a făcut declarații emoționante

Simona Butura a publicat un videoclip cu imagini de la botezul fetiței sale și a împărtășit cu fanii câteva dintre momentele speciale petrecute alături de oamenii importanți. Aceasta a dezvăluit că este nerăbdătoare să revadă imaginile după ce fiica ei va crește și va înțelege cât de special a fost evenimentul.

”Să te ocrotească Dumnezeu mereu, puiul meu! Abia aștept să crești și să ne uităm împreună la filmulețul ăsta și să-ți povestesc despre acest moment în care ne-ai umplut sufletele de bucurie . Te iubim”, a declarat Simona Butura, pe Facebook.

Simona Butura a participat la Insula Iubirii alături de Claudiu Dragotă

Simona Butura și Claudiu Dragotă formau un cuplu de mai mult timp, iar în 2024, cei doi au decis să își testeze relația și să se supună celui mai dur test al fidelității. La final, relația lor s-a destrămat și au mers pe drumuri separate.

Claudiu Dragotă a început o relație de iubire cu fosta ispită Anamaria Vaida, care i-a atras atenția încă de pe Insula Iubirii, iar Simona Butura a rămas o perioadă singură. Ulterior, fosta concurentă a intrat într-o relație cu Mădălin, bărbatul alături de care a devenit mamă și cu care s-a căsătorit.