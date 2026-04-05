Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Simona Butură a aflat sexul bebelușului. Ce reacție emoționantă a avut fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, a fost o zi extrem de emoționantă și specială pentru Simona Butură. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 s-a căsătorit civil și a aflat sexul bebelușului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Aprilie 2026, 11:51 | Actualizat Duminica, 05 Aprilie 2026, 12:12
Galerie
Sâmbătă, 4 aprilie 2026, a fost o zi extrem de emoționantă și specială pentru Simona Butură

Simona Butură trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 a avut parte de o mare dezamăgire în dragoste, însă nu și-a pierdut niciodată speranța.

După ce a încheiat relația cu fostul partener, tânăra și-a găsit fericirea și liniștea în brațele actualului soț. Mădălin este cel care i-a făcut inima să bată mai tare. Mai mult, bărbatul a reușit să-i îndeplinească o mare dorință: de a avea un copil.

La finalul lunii februarie, Simona Butură a fost cerută de soție într-un cadru spectaculos, chiar lângă Turnul Eiffel. La scurt timp de la momentul copleșitor, aceasta le-a dat o veste neașteptată prietenilor virtuali. Tânăra a anunțat pe toată lumea că este însărcinată.

Pentru că și-a găsit marea iubire, fosta concurentă de la Insula Iubirii nu a ezitat și a făcut marele pas în relație. Sâmbătă, 4 aprilie 2026, Simona Butură și partenerul ei, Mădălin, s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc la Cernica, iar alături au avut familia și prietenii.

Tot în aceeași zi, tânăra și soțul ei au aflat sexul bebelușului. Cei doi au avut parte de un gender reveal emoționant. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezon 8 a avut o reacție copleșitoare la aflarea veștii.

Simona Butură de la Insula Iubirii a anunțat sexul bebelușului. Ce videoclip înduioșător a publicat în mediul online

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, Simona Butură nu a uitat să publice videoclipul înduioșător pe care l-a făcut atunci când a aflat dacă va avea băiețel sau fetiță. Tânăra s-a bucurat enorm la vestea că o să aibă o fiică.

„ESTE FETIȚĂ!💖 Nu știu dacă există cuvinte pentru emoția din acest moment… 🤍 Am râs, am avut emoții, ne-am ținut de mână și am așteptat acel moment… iar când am aflat… totul s-a schimbat. Fetița noastră, cea care ne va face viața mai frumoasă decât am visat. Nașii noștri au simțit de la început… au spus că este fetiță 🤍Iar în clipa în care am aflat… nașul a trăit totul atât de intens, încât emoția lui ne-a copleșit pe toți. Te așteptăm cu toată iubirea din lume… 🩷”, a fost descrierea folosită de Simona Butură în dreptul postării de pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imaginile emoționante de la gender reveal au strâns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali.

Colaj cu Simona Butură și partenerul ei
+5
Mai multe fotografii

„Abia aștept să mergem ca fetele peste tot 🥰Felicitări, viitori părinți!”, „Să fiți sănătoși și să vă iubiți toată viața!” sau „O așteaptă o viață atât de frumoasă”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Înapoi la Homepage
Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x