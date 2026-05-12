Simona Butură de la Insula Iubirii sezon 8 s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, s-a căsătorit religios cu alesul inimii. Tânăra a îmbrăcat o rochie superbă de mireasă care i-a scos în evidență burtica de gravidă.

Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 11:14 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 12:13
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, s-a căsătorit religios cu alesul inimii
Simona Butură trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, după despărțirea de Claudiu Dragotă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 și-a găsit liniștea și fericirea în brațele actualului ei soț.

De curând, tânăra a anunțat că este însărcinată și că așteaptă o fetiță. Mai mult, aceasta și partenerul ei s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc într-o locație spectaculoasă, unde au fost invitați membrii familiei și prietenii.

Înainte de a-și cunoaște fiica, Simona Butură și soțul ei au decis să își unească destinele pentru totdeauna în fața lui Dumnezeu. Cei doi au făcut cununia religioasă weekendul trecut, iar primele poze de la nuntă au apărut pe rețelele sociale.

Ce rochie de mireasă a îmbrăcat Simona Butură de la Insula Iubirii sezon 8 la nunta cu Mădălin

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 nu a ezitat să distribuie câteva poze de la nunta cu Mădălin. Simona Butură și soțul ei au mers în fața altarului pentru a-și jura iubire veșnică.

Momentul a fost de-a dreptul emoționant, iar tânăra a întors toate privirile invitaților cu rochia de mireasă stil sirenă. Ținuta i-a scos în evidență burtica de gravidă, dar și superbele trăsături ale feței.

Simona Butură a apelat la o coafură clasică și un machiaj discret pentru ziua cea mare. Buchetul de flori a fost din bujori albi, completându-se perfect cu rochia de mireasă și voalul lung.

„Am visat momentul acesta de atât de multe ori… și tot nu credeam că poate fi atât de emoționant 🤍. Am privit omul pe care îl iubesc și am simțit liniște. Acasă. Familie. Viitor. Iubirea noastră crește acum odată cu cea mai frumoasă minune a noastră, bebelina noastră #MELISSA SIA care deja ne face inimile pline ca niciodată 💖

Iar lângă noi au fost oamenii care ne-au ținut de mână în cele mai importante momente: părinții noștri, care ne-au iubit necondiționat, nașii noștri minunați și oamenii dragi care ne-au fost aproape la fiecare pas. Nu știu dacă există cuvinte suficiente pentru cât am simțit în ziua asta… dar știu sigur că iubirea adevărată vine atunci când trebuie și așază totul exact cum ai nevoie 🤍”, a scris fosta concurentă de la Insula Iubirii în dreptul imaginilor de la nuntă.

Postările sale au strâns o mulțime de aprecieri și reacții din partea prietenilor virtuali.

„Toată iubirea într-un singur reel❤️”, „Casă de piatră și multă fericire!😍”, „Exact asta este iubirea adevărată... când privești omul de lângă tine și simți liniște, simți acasă, familie, viitor.” sau „Mă bucur din suflet pentru tine. Meriți să fii fericită. Ce frumos a așezat Dumnezeu lucrurile în viața ta”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

