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Simona Butură de la Insula Iubirii a născut o fetiță. Imagini emoționante: „Ziua în care am cunoscut cea mai pură formă de iubire”

Simona Butură a născut o fetiță. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat imagini emoționante în care apare zâmbind cu bebelușul în brațe și cu soțul alături.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 13:21 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 13:34
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Simona Butură de la Insula Iubirii a născut o fetiță | Antena 1& Instagram
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Pe 14 august 2026 Simona Butură a devenit mămică. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a lăsat fotografiată pe patul de spital, cu bebelușul în brațe. Soțul ei, Mădălin, este nespus de fericit!

„Ziua în care am cunoscut cea mai pură formă de iubire.
Bine ai venit în viața noastră, minunea noastră!
De astăzi, inimile noastre bat pentru tine”, a transmis Simona Butură pe contul ei de Instagram.

Fetița Simonei și a lui Mădălin poartă numele de Melissa Sia.

Simona Butură de la Insula Iubirii a născut o fetiță. Imagini emoționante: „Ziua în care am cunoscut cea mai pură formă de iubire”

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Felicitările au început să curgă imediat după ce SImona a publicat în mediul online imaginile emoționante cu familia mărită.

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Coincidența face ca, evenimentul din viața SImona să vină la o zi după ce a fost difuzat episodul din Insula Iubirii: Reuniuni în care Claudiu, fostul ei iubit, a fost prezent alături de Anamaria Vaida și a ținut să precizeze că se bucură pentru fericirea pe care o trăiește în prezent Simona. Claudiu a văzut cât de mult a plâns Simona în Thailanda, după ce vedea imagini cu el de pe cealaltă insulă. Acum, Claudiu spune că este liniștit că fosta iubită are parte de grija și iubirea meritate.

Simona a fost invitată, dar nu a dorit să participe la Insula Iubirii: Reuniuni.

„Știu de ce nu a venit. Are viața ei. N-a căutat niciodată celebritate, ea s-a deconectat de tot ce a însemnat televiziune. Mă bucur pentru ea și pentru ce trăiește. Și pentru persoana pe care o are. Sper să aibă grijă de ea cum n-am fost eu în stare să am. Îi spuneam Anei că privind imaginile și durerea ei, faptul că acum o văd bine, mi s-a luat o piatră de pe suflet”, a spus Claudiu.

Simona și Mădălin s-au căsătorit civil în luna aprilie: „04.04 O zi despre emoții pe care nu le pot descrie în cuvinte…
despre iubire, oameni dragi și un “DA” spus din suflet. Alături de noi au fost cei care ne-au ținut de mână la început de drum…nașii noștri, oameni speciali, care ne-au fost sprijin și lumină în această zi. A fost mai mult decât o ceremonie…a fost începutul unei vieți împreună.”, a transmis atunci fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Simona Butură
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Pe 9 mai a avut loc și cununia religioasă, unde Simona a purtat o rochie albă de mireasă, care i-a pus în evidență burtica de gravidă.

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