O mai știi pe Scully din "Dosarele X"? Actrița Gillian Anderson e de nerecunoscut la 52 de ani

Gillian Anderson, cunoscută pentru rolul Danei Scully din popularul serial TV "Dosarele X", a jucat în numeroase alte filme și seriale. De-a lungul carierei sale de actriță, frumoasa Gillian a câștigat numeroase premii pentru rolurile care au consacrat-o. În 1997, ea a câștigat Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță datorită rolului său din serialul "Dosarele X".

De asemnea, în 2006, Gillian a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță oferit de Broadcasting Press Guild Awards, pentru rolul ei din Bleak House. Actrița se poate lăuda cu un palmeres impresionant de filme și seriale, jucând alături de mulți alți actori valoroși.

Gillian Anderdon a jucat și în The Mighty, The House of Mirth, Bleak House, Johnny English Reborn, Great Expectations și Sex Education.