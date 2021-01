O mai țineți minte pe actrița principală din Secretul Mariei? Cum arată Anemona Niculescu acum

Anemona Niculescu a făcut parte din trupa A.S.I.A.

Anemona Niculescu a devenit cunoscută în anul 1999, fiind una dintre artistele componente ale trupei A.S.I.A. Artista a părăsit trupa un anu mai târziu, în 2000, fiind înlocuită de Alexandra-Crina Potora, care, în anul 2002 a fost înlocuită cu Alina Crișan.

Trupa A.S.I.A. s-a destrămat în 2006, având formula finală compusă din:

Sorana Darclee Mohamad (care a fost de la începutul trupei), "Anca" Silvia Roxana Sârbu, Alina Diana Crișan, Ianna" Rodica Novac.

După ce a părăsit A.S.I.A. Anemona Niculescu a avut și alte proiect muzicale:

„După ce am plecat din trupa A.S.I.A., am colaborat cu mai mulţi artişti şi iubitori de artă, printre care Formaţia Provincialii (Noaptea pe covor), Flying Charm, DMS (Cumva, Cândva)”, a declarant Anemona Niculescu pentru Click!.

În 2005, Anemona a reintrat în atenția publicului, fiind actrița principală din telenovela românească Secretul Mariei.

Cu ce se ocupă Anemona Niculescu în prezent

Chiar dacă nu mai este prezentă la televizor, Anemona Niculescu nu a renunțat la actorie.

„Sunt profesor doctor asociat la Universitatea Hyperion, Facultatea de Arte, secţia Actorie, unde predau actorie împreună cu Maia Morgenstern şi Tache Florescu. În 2017 am predat şi canto. Cânt în fiecare zi cu băieţelul meu, căruia m-am dedicat în ultimii ani. Şi nu numai în casă, ci şi în maşină, pe stradă, la joacă, peste tot. Mă bucur să constat că are ureche muzicală şi cântă cu mare plăcere. Acum repetă la nesfârşit «Vals»-ul lui Smiley. Am terminat de scris o carte, după lucrarea mea de cercetare pentru doctorat, cu titlul: «Actorul, profilul psihologic şi profesional»”, a povestit Anemona Niculescu pentru Click!, în anul 2018.

