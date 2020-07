Oana Cârmaciu arată SENZAŢIONAL în costum de baie, la doar două luni de când a născut. Actrița din „Sacrificiul” a dezvăluit secretul siluetei sale | Foto

„Am zis că vara asta nu mare, nu soare, nu poze... că e pandemie, că în două luni post Filip n-am cum să port costum de baie..na că am trecut peste toate reticențele și m-am tras și-n poza😂☀️ #seaside #sunshine #seavibes”, este descrierea fotografiei actriței.

Am zis ca vara asta nu mare, nu soare, nu poze... ca e pandemie, ca in doua luni post Filip n-am cum sa port costum de baie..na ca am trecut peste toate reticentele si m-am tras si-n poza😂☀️ #seaside #sunshine #seavibes