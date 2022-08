Oana Lis are din nou probleme. Ce a pățit de data aceasta și pentru ce cere ajutorul

Acum, Oana Lis are nevoie de ajutor pentru a-și repara mașina. Vedeta și-a început postarea pe Facebook cu următoarele cuvinte: "Pe principiul ca nici un necaz nu vine singur...", iar mai apoi le-a spus fanilor cu ce problemă se confruntă de fapt. După ce a fost nevoită să își amaneteze verigheta pentru a-i cumpăra lui Viorel Lis un scaun cu rotile, acum Oana are nevoie de ajutor ca să-și repare mașina.

Oana Lis are din nou probleme

Mai exact, Oana a povestit că după ce a luat o groapă din asfalt cu mașina, aceasta s-a stricat și nu mai pornește. Soţia fostului primar al Capitalei a încercat să găsească o rezolvare a problemelei pe reţelele sociale. Ea le-a cerut părerea în legătură cu problema sa celor care se pricep la domeniul auto.

"Pe principiul ca nici un necaz nu vine singur...după ce ca "mi s-a stricat" Viorel, mi s-a stricat si masina si cer si eu un sfat bărbaților pricepuți la auto...Deci, am dat într-o groapă , mi s-a spart baia de ulei, am mai mers 5 min si nu a mai pornit masina. Am pus piesa si ulei dar masina nu mai porneste. În principiu, în 5 min, praf, am rămas fără mașină. Deoarece eu nestiind...am incercat sa pornesc masina cică s-a calat motorul si va trebui un motor nou si tribuna. O sa am si diagnoza la reprezentanta, dar sigur aceste piese originale sunt f scumpe. Deci, Volskgen Passat 2020, benzina. Vreau sa va cer un sfat...voi ce ati face în locul meu? Unde se gasesc motoare si bune si mai ieftine? Știți vreun service profi care se ocupă de asa ceva? Ce sa fac? Pur si simplu, am carnet de 23 ani și conduc, dar sunt socata cum asa repede s-a stricat o masina ok si nefolosita decât putin...si disperată...ca asta imi lipsea. Bineinteles, ca accept situația, bine că nu am avut accident, nu m-am născut în mașină, pot si fără, dar va cer un sfat...cum să rezolv această situație...daca ati trecut cumva prin asa ceva sau va pricepeti la treburi d-astea. Va mulțumesc anticipat!😉🙁😟🤗🤗"

Viorel Lis a fost externat, după o lună de spitalizare

Viorel Lis a fost externat din spital, după o lună de tratamente. Oana a reușit să strângă bani cu ajutorul românilor din mediul online pentru a-l putea trata acasă.

Viorel Lis a fost externat din spital, după ce a ajuns să stea numai în scaun cu rotile. El a avut nevoie de ajutorul medicilor și de spitalizare timp de o lună, însă acum se simte mult mai bine, iar Oana a ținut să le transmită tuturor faptul că le este mulțumitoare pentru ajutorul financiar acordat.

”Acum e acasă Viorel. Datorită acestor bani, pot să-i chem să-i facă acasă injecții cu ozon, acupunctură, dar pot chema și un kinetoterapeut. Au donat bani și câteva persoane publice și prieteni de pe Facebook. Le mulțumesc din suflet public tuturor. Și vouă că m-ați susținut. Viorel are nevoie în continuare de susținere financiară. Dacă puteți și doriți să mai donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui. RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim din inimă!”, a declarat Oana Lis pentru ego.ro.

Iată ce a mai declarat mai demult Oana Lis despre situația lui Viorel:

”Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii, eu și Viorel ne ajutăm doar între noi. Și nu că nu-l ajută nimeni din familia lui, dar are și proces, l-au dat nepoții în judecată, ca să mute niște pomi la țară, e vorba despre niște pruni. Nici acum nu s-a încheiat procesul. Nepoții nu-l ajută, copiii, nu”, a mai declarat ea pentru aceeași sursă.

