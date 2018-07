Oana Lis, de urgență la spital! A leșinat pe stradă: ”Am crezut că mor”

Oana Lis vorbește despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Vedetei i s-a făcut rău pe stradă după ce a urmat greșit o dietă.

"Am făcut o combinaţie între trei cure şi într-o zi mă simţeam foarte obosită. M-am oprit la o cafenea şi după ce ţinusem cinci zile de dietă drastică mi-am luat două cornuri cu cremă şi m-au dat gata. A fost groaznic, am crezut că mor. Am vomitat pe stradă, m-am tăvălit pe jos, pe trotuar. Cei de la local mi-au spus să mă dau mai încolo. Am rămas dezamăgită de oameni. Mi s-a făcut rău pe stradă, erau oameni la mese şi nu a venit nimeni. Nu înţeleg de ce ne-am făcut atât de răi. Îi mulţumesc Lui Dumnezeu că a fost băiatul acesta care m-a ajutat. M-am dus în patru labe la el şi l-am rugat să cheme salvarea. El nu ştia cine sunt. M-a mângâiat, m-a ţinut de mână, mi-a spus că nu o să mor. Poate e scris în stele să fiu grasă", a spus Oana Lis la "Răi da' Buni", de la Antena Stars.