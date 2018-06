Oana Lis, în pragul sinuciderii! Vedeta a mărturisit TOTUL! „Sunt un om trist...”

Oana Lis a reușit să îi șocheze pe toți după ce a făcut o confesiune la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Dincolo de zâmbetele cu care i-a obișnuit pe toți, vedeta a vorbit despre gânduri negre și sinucidere!

Pare greu de crezut că efervescenta soție a fostului primar Viorel Lis ascunde un secret cumplit, despre care abia acum a prins curajul să vorbească.

Invitată la o emisiune de la Antena Stars, Oana Lis a mărturisit faptul că a avut gânduri negre și chiar s-a gândit la sinucidere: „Ceva din mine nu era mulțumit”.

Tot din declarațiile sale am aflat că vedeta este în prezent studentă la Psihologie și are numai note mari la examene. Totodată, Oana a descoperit și un secret incredibil pentru a scăpa de kilogramele în plus.

