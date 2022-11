Oana Lis a publicat o imagine îngrijorătoare cu Viorel Lis, în scaun cu rotile: „Bătrânețea vine uneori cu provocări”

Oana Lis a publicat pe contul său de Instagram o fotografie cu Viorel Lis în scaun cu rotile, făcându-i o declarație de dragoste: „Bătrânețea vine uneori cu provocări la care nici nu te așteptai. Te iubesc”, a scris Oana Lis în dreptul imaginii.

Fanii care au văzut imaginea au mărturisit că o apreciază pe Oana pentru că îi este alături soțului ei.

„Ești un model de urmat, te apreciez și te ador pentru omul care ești! Mult respect!!, „Sa fii puternică! Știu e greu având pe cineva bolnav alături, dar iubirea este mai presus de toate”, Sănătate dl Lis, îmi lipsesc momentele voastre pe tv”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul imaginilor.

Oana Lis: „Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul”

Ulterior, Oana Lis a declarat pentru Spynews că îi este alături soțului ei în toate provocările pe care i le aduce bătrânețea.

„La noi fiecare zi e diferită. Bătrânețea vine cu diferite provocări pe care nu le știam, acum le descopăr. Am studiat lucrul ăsta, pentru că nimeni nu ne învață. Deși lumea m-a condmanat că o să îl las la bătrânețe, eu din contră, vreau să fiu un exemplu și să se înțeleagă că pe cei în vârstă din familia noastră, la mine soțul, dar pot fi și părinți, bunici, nu trebuie să îi excludem. Am momente în care cad, mă plâng și cer ajutorul, este ceva normal, omenesc. Am învățat de la cazul lui Viorel , de la noi din familie, că pentru bătrânețe trebuie să ai bani strânși, nu trebuie să te bazezi pe absolut nimeni. Este un plus că ceilalți vor fi lângă tine, dar trebuie să ai ceva pregătit.", a spus soția lui VIorel Lis, potrivit sursei precizate anterior.

„De dimineață el îmi spunea: Oana, ce fac dacă o fi fă mă duc pe lumea cealaltă, cum iau legătura cu tine? Și eu i-am zis: Nu știu, Viorel, dar să îmi trimiți bani! Sunt și momente în care plângem, dar ne ridicăm.", a mai spus Oana Lis.

Vorbind despre planurile de sărbători, Oana Lis a declarat că se va întâlni cu prietenele ei, dar nu va pleca din București și nu își va lăsa soțul singur.

„O să stau mai mult în casă, dar eu mai ies. Eu am plan și el înțelehe nevoia mea de a ieși, că eu nu sunt pensionară. Eu am program cu prietenele mele, o să facem Secret Santa, mă mai duc la ziua cuiva, dar totul în București. Nu plec ca să îl las singur.", a mai spus Oana Lis.

