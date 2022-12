Viorel Lis, citat la tribunal. Oana Lis a dezvăluit ce proces îl așteaptă pe fostul edil al Capitalei

Viorel Lis este implicat într-un proces mai vechi, cu mai mulți vecini din Argeș, zonă unde fostul edil al Capitalei deține o casă părintească. Aceștia se judecă de câțiva ani, însă recent pe numele lui Viorel Lis a fost emisă o citație de prezentare la tribunal.

Viorel Lis, citat la tribunal într-un proces mai vechi. Declarațiile Oanei Lis

Oana Lis s-a arătat dezamăgită de decizia judecătorilor, care, din păcate, nu au ținut cont că soțul ei se confruntă cu probleme de sănătate grave și îi este greu să se deplaseze. Mai mult decât atât, Oana se aștepta ca întregul proces să se fi soluționat până în prezent, mai ales că Viorel Lis nu se poate ocupa personal de această problemă, având în vedere starea sa de sănătate.

În prezent, fostul edil, în vârstă de 78 de ani, este imobilizat într-un scaun cu rotile, suferind de mai multe probleme grave. Din nefericire însă, procesul tocmai ce a fost prelungit cu încă trei luni, fapt care stârnit nemulțumirea Oanei Lis, întrucât soțul ei nu este apt pentru a face față unei astfel de situații, cu atât mai puțin să se deplaseze până la judecătoria din Argeș.

Totul a pornit de la un conflict mai vechi, cu câțiva vecini din Argeș, zonă unde Viorel s-a născut și deține o casă părintească. Autoritățile au emis o nouă citație, iar întreaga responsabilitate îi revine în prezent Oanei, care va fi nevoită să îl aducă și pe soțul ei prin tribunale.

„Este un proces care durează deja de mult timp, nu sunt problemele mele familiale, dar eu am încercat să mediez, pentru că îmi doresc să se încheie, deoarece și în actele medicale ale lui Viorel, scrie că nu are voie să se streseze.

Eu nu pot să plec de lângă Viorel în Argeș și trebuie cineva să ne reprezinte la proces. Noi am încercat să ne înțelegem și ajunsesem la un numitor comun, însă când să se intre pe făgașul unui proces, termenele se dau foarte lungi, noi avem termen anul viitor. Eu îmi doresc ca ei să se înțeleagă, dacă părinții lui Viorel ar fi trăit, ar fi fost șocați că s-a ajuns la așa ceva”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

Ce declara Viorel Lis despre casa părintească din Argeș

Edilul a vorbit în urmă cu ceva vreme despre casa pe care o deține la Curtea de Argeș, care este o moștenire de la părinții săi. Viorel Lis a menționat că familia sa îi mai lăsase câteva hectare de pământ, iar el s-a ocupat de o mică renovare a locuinței.

„În timpul mandatului n-am avut nicio firmă. Un lucru mai de preţ era casa părintească de la Curtea de Argeş, pe care am extins-o cu o cameră. În plus mai aveam patru hectare de pământ, moştenite de la părinţi.

În urma divorţului am cumpărat o casă pe Tunari. Am renovat-o şi apoi am închiriat-o, ca să mai scot un ban. Acum stau într-un apartament cu două camere, în zona Dristor. L-am cumpărat împreună cu Oana”, a declara Viorel Lis, la vremea respectivă.

