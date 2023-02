Oana Roman, atac dur la adresa surorii sale: „Mama mi-a rupt inima”. Vedeta a făcut confesiuni emoționante. Ce s-a întâmplat

Oana Roman a transmis din nou un mesaj tranșant pe rețelele sociale. În urmă cu puțin timp, vedeta le mărturisea oamenilor de pe Instagram că sora ei, Catinca Roman, refuză să își viziteze mama.

De curând, fiica lui Petre Roman le-a povestit fanilor că lucrurile din viața ei merg din ce în ce mai bine, însă există și mici excepții. Se pare că relația ei cu Catinca Roman nu este una deloc bună, motiv pentru care vedeta nu a ezitat să-i facă reproșuri surorii sale de față cu internauții.

Ce confesiuni emoționante a făcut Oana Roman despre mama ei, după ce și-a „atacat” dur sora în online

Oana Roman a decis să spună lucrurilor pe nume. Vedeta și-a „atacat” dur sora pentru faptul că nu își vizitează mama. Mai mult decât atât, aceasta a scos la iveală detalii copleșitoare despre Mioara Roman.

„Nu a fost o zi perfectă pentru că mai trebuie să lămuresc o treabă. Știu, iar o să spuneți că îmi spăl din nou rufele în public și de ce îmi expun viața privată. O fac pentru că trebuie să lămuresc niște lucruri pe care am spus că nu mai vreau să le ascund sub covor. Cine își permite să trimită declarații mincinoase despre mine va trebui să își asume. (...) Am fost la mama și m-a întrebat de Catinca. Doamna asistentă mi-a spus că mama se trezește noaptea și o strigă, urlă după sora mea, după fata ei. Aceasta fată a declarat că nu vrea să mai meargă la mama.”, a mărturisit Oana Roman prin intermediul unui InsaStory.

De asemenea, vedeta și-a dorit să lămurească și situația ce îl privește pe Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman a confirmat că este afectată de faptul că relația cu fostul partener nu a funcționat, chiar dacă i-a mai acordat o șansă.

Oana Roman a mai dezvăluit că tot ce își dorește este ca mama ei să nu mai sufere din cauza Catincăi Roman. Aceasta a susținut că Mioara Roman se trezește noaptea din somn rostind numele fiicei sale.

„Ca să lămuresc și să închei subiectul. Sora mea a declarat că o să meargă la mama și că nu a spus niciodată că nu o să meargă la ea. A zis că ea înțelege că spun lucrurile astea pentru că sunt rănită. Nu, nu sunt rănită. Faptul că Marius a plecat de acasă și am reușit într-un final să încheiem acea relație toxică pe care o aveam pentru mine este o fericire. Și-a ales prost momentul, dar eu nu sunt rănită. Eu sunt foarte fericită. (...) Am nevoie ca mama să nu mai urle noaptea după fata ei, atât!”, a mai adăugat Oana Roman pe Instagram, vizibil afectată de situația în care a fost pusă de sora ei.

