Oana Roman, reacție dură pe Internet după despărțirea de Marius Elisei. Ce detalii a scos la iveală despre fostul soț și fiica lor

Oana Roman a dat cărțile pe față! Pentru că este foarte activă în mediul online, vedeta nu s-a mai putut abține și le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram prin ce situații dificile trece, după despărțirea de Marius Elisei.

Fiica lui Petre Roman a spus tot adevărul în ceea ce privește separarea de fostul soț. Mai mult decât atât, aceasta a scos la iveală detalii neștiute despre relație pe care o are sora ei cu Mioara Roman, mama lor.

Oana Roman a răbufnit pe Internet, după despărțirea de Marius Elisei

Oana Roman s-a decis să spună tot în ceea ce-l privește pe Marius Elisei. Se pare că fostul soț al vedetei nu își face timp să își vadă fiica. Mai mult decât atât, fiica lui Petre Roman susține că bărbatul nu contribuie cu nimic la creșterea fetiței lor.

Citește și: Marius Elisei a răbufnit! Cum l-au afectat declarațiile fostei sale soții, Oana Roman: „Lasă-mă așa cum sunt eu”

De asemenea, problemele se țin „lanț” de Oana Roman. Tot prin intermediul unui InsaStory, aceasta a dezvăluit că sora ei nu vrea să își mai viziteze mama.

„Totul bine! Marius mi-a spus că va avea grijă și timp să se vadă cu Isa când se va stabiliza. Deocamdată nu are timp și nici posibilitatea să o vadă, nici să contribuie cu nimic la creșterea ei. Din punctul meu de vedere, orice comunicare s-a încheiat.

Iar azi, sora mea mi-a spus că nu se duce să o vadă pe mama (pe care nu a mai văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consideră că mai are vreun motiv să o vadă.

Va urma Jihad după aceste spuse ale mele, dar nu îmi pasă. Adevărul este ăsta și eu nu-l mai ascund.”, a susținut Oana Roman pe contul de Instagram.

Ce planuri are Oana Roman, după despărțirea de Marius Elisei

Despărțirea dintre Marius Elisei și Oana Roman a luat pe toată lumea prin surprindere. Pentru a trece prin această perioadă dificilă din viața ei, fiica lui Petre Roman a decis să plănuiască mai multe vacanțe alături de micuța ei.

De curând, vedeta a anunțat că îi face un nou pașaport Isabelei pentru că le așteaptă mai multe destinații de vis în următoarea perioadă.

Citește și: Oana Roman, mesajul cu care și-a îngrijorat admiratorii după despărțirea de Marius Elisei: „Epuizare psihică”

„Am plecat cu Isabela să îi fac pașaport nou pentru că ne așteaptă niște super vacanțe. Vă pup și vă mulțumesc pentru mesaje. Îmi dați multă putere”, a mărturisit ea pe Instagram.

Cum a anunțat Oana Roman despărțirea de Marius Elisei

Oana Roman și-a făcut curaj și a împărtășit cu prietenii virtuali faptul că relația cu Marius Elisei nu mai funcționa, motiv pentru care au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. Vedeta a povestit totul în mediul online.

„Acum vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care ni l-am dorit, cumva, amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a declarat Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Petru face tot posibilul să o salveze pe Lia din mâinile răpitorilor ▶ Vezi noile episoade Lia - Soția soțului meu acum