Oana Roman, declarație de dragoste emoționantă pentru Marius Elisei: „O să-l iubesc toată viața”. Ce relație au cei doi acum

Oana Roman a vorbit cu sinceritate despre relația cu Marius Elisei după ce s-au despărțit. Cu toate că ce doi s-au despărțit cu scandal și au existat o serie de declarații dure, Oana Roman spune că nu are sentimente negative față de tatăl fetiței sale.

Declarațiile emoționante făcute de Oana Roman după despărțirea de Marius Elisei: „Am să-l iubesc și am să-l respect”

Explicând mai departe, Oana Roman a spus că îl iubește pe Marius Elisei în calitate de tată al fetiței sale și nu vor mai putea avea o relație amoroasă niciodată.

„O să-l iubesc toată viață pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Îl iubesc în sensul în care am trăit 10 ani împreună, nu pot să spun că îl urăsc, Doamne iertă-mă! Eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu consider că așa este normal”, a declarat Oana în cadrul podcastului Vorba lu' Jorge.

De-a lungul acestei perioade cei doi au mai explicat de ce s-a ajuns la despărțire și cu toate că și-au mai aruncat vorbe dure, Oana Roman speră ca ea și Marius Elisei să se poată înțelege de dragul fetiței lor.

„Și la mine ies dragonii, dar și la el ies. Eu sper, totuși, să avem o relație cât se poate de civilizată pentru acest copil care merită tot ce este mai bun pe lumea asta. Este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: Hai să vorbim civilizat, să ne ințelegem, să petreci timp cu ea! Să putem să petrecem chiar timp amândoi cu ea, din când în când, ca să nu simtă o ruptură atât de rea. Asta nu înseamnă că noi mai suntem un cuplu, asta nu înseamnă că noi mai trăim împreună, acesta este un lucru care nu se mai întâmpla, fără îndoială! Nici nu putem să ne batem în vorbe la infinit. Eu am ieșit și am spus că am încheiat. Eu acuzații prea mari nu prea am făcut, am zis doar că era gelos și a trebuit să pun punct”, a mai adăugat vedeta.

Cum se simte fetița Oanei Roman după despărțirea lor

Oana Roman a dezvăluit că în urma rupturii dintre ea și Marius Elisei, a decis să o ducă pe Isa la psiholog pentru a trece mai bine peste această perioadă grea din viața ei.

„Merge la psiholog. Ea a cerut sa mearga la psiholog. Eu am mai avut niște tentative și când s-a produs prima ruptură și am dus-o la o fată care este foarte deșteaptă. Eu am luat-o și i-am zis că mergem la cineva cu care o să faci un pic de dezvoltare personală. I-a plăcut foarte mult și acum ea a venit la mine li mi-a zis: mami, nu mai mergem la Ana? Vreau să merg la Ana. Pentru că este foarte dezechilibrată emoțional”, a povestit Oana Roman.

