Cum a slăbit Oana Roman 25 de kilograme fără sport și în cât timp. Vedeta și-a povestit întreg procesul

Oana Roman a slăbit din 2019 până acum aproximativ 25 de kilograme. Vedeta a povestit pe Instagram, acolo unde are peste 250.000 de urmăritori, despre procesul, tratamentele pe care le-a făcut, dar și despre dieta pe care o urmează.

Oana Roman, despre metoda ei de slăbit: "Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor"

Oana Roman nu poate avea un stil de viață care să-i permită fitness pentru a slăbi. Medicul ei i-a interzis mișcarea deoarece în urmă cu câțiva ani a suferit o operație, iar acum nu își poate folosi mușchii abdominali, potrivit Libertatea.

Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari.

Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol, a povestit Oana Roman, potrivit sursei menționată.

Așadar, vedeta a fost nevoită să găsească alte soluții, bazate pe tratamente și dietă, fără sport.

Ideea e să existe o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi, de aceea eu nu am niște ore fixe.

Dacă mănânc seara la opt, a doua zi mănânc la prânz, pe la 13.00, 14.00, ideea este să respectăm acest interval de 16 ore, în care să nu mâncăm nimic solid și nimic cu zahăr. Sunt în cea mai bună formă a mea din ultimii 15 ani.

Cu dietă și proceduri am o siluetă care nu e perfectă, dar de care sunt foarte mulțumită. Progresul realizat în ultimii ani este notabil, a adăugat vedeta.

Oana Roman a mai povestit și cum a început acest proces de slăbit.

Întâi am început să fac proceduri cu niște aparate extrem de performante și după primele două ședințe de criolipoliză, când m-am măsurat și am văzut că aveam aproape 8 centimetri minus în talie și la șolduri, după două ședințe, adică după vreo 4 luni, atunci am înțeles că e posibil și că pot să merg mai departe combinând cu o dietă, a conchis Oana Roman, potrivit sursei citată.

