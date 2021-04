Oana Roman, greu de recunoscut și pentru fani. Cum s-a pozat recent vedeta

Cu toate acestea, pe plan amoros, Oana Roman nu a avut prea mult succes de-a lungul timpului. Recent, vedeta a divorțat de Marius Elisei, dar este extrem de fericită pentru că o are pe fiica sa alături mereu.

Încă de anul trecut, Oana Roman trece printr-o perioadă de transformări în ceea ce privește aspectul fizic. Acesta a slăbit considerabil și acum silueta ei îi permite să poarte orice fel de ținută dorește.

Oana Roman, greu de recunoscut și pentru fani

Recent, Oana a publicat o imagine pe contul de Instagram în care a apărut cu părul cârlionțat. Deși a recunoscut că pentru schimbarea de look ea a apelat la o perucă, în cea mai recentă imagine publicată pe contul de Instagram, în care apare și cu ochelari de soare, vedeta este imposibil de recunoscut chiar și pentru fani.

Oana Roman, primele declarații despre o nouă iubire

Oana Roman a făcut primele declarații despre viața sa amoroasă, dar a oferit mai multe detalii și despre divorțul de Marius Elsei. Cei doi au divorțat pe data de 15 ianuarie 2021, însă au decis să păstreze o relație bună de prietenie pentru a avea grijă de fiica lor, Isabela.

Oana Roman a oferit cele mai sincere devăluiri despre viața sa amoroasă în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

"Cel mai important pentru mine într-o relație, mai ales la vârsta pe care o am, pentru că nu mai am 20 de ani să vreau să mă distrez, este să simt că pot găsi sau pot avea lângă mine un bărbat lângă care să mă simt în siguranță. Să poată să îmi ofere singuranță, dar nu materială. Nu m-aș mai arunca cu capul înainte și nu aș ma face lucrurile pe repde înainte. Am nevoie de stabilitate, deci trebuie să aleg cu foarte mare grijă. Nu sunt genul care să cunoască pe cineva pe Facebook sau Instagram, ca să excludem din start. Dacă este să fie, trebuie să fie cineva pe care să mă bazez.", a spus vedeta.

Aceasta a dezvăluit și faptul că se pregătește să plece alături de fiica sa într-o vacanța, chiar de ziua ei, iar printre cei invitați s-a numărat și fostul soț.

Pentru a lămuri situația, Oana Roman a menționat că fetița sa este cea care își dorește foarte mult să petreacă timp cu tatăl său, iar acesta a fost motivul pentru care Isa l-a invitat în vacanță și pe Marius Elisei.

"Acasă în momentul ăsta nu prea am cu cine să vorbesc, pentru că sunt destul de singură, mai ales când nu este Isa, mama e la tratament. Nu este nici mama acum și zilele astea Isa este la tatăl ei, însă pot să spun că nu este foarte simplu atunci când ajungi acasă, am și o casă foarte mare și, mă apasă cumva așa singurătatea.", a mărturisit vedeta despre ceea ce simte, conform sursei citate.