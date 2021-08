Oana Roman, la spital pentru analize după ce a acuzat stări de rău în mod repetat. Ce se întâmplă cu vedeta

Oana Roman a vorbit în mediul online despre faptul că nu se simte deloc bine în ultima perioadă. Aceasta a tras un semnal de alarmă și a subliniat faptul că nu a mai avut grijă să își facă analizele periodic, motiv pentru care nu știe dacă vechea problemă de sănătate a revenit.

Fiica fostului premier, Petre Roman, a dezvăluit că este posibil ca evenimentele tumultose prin care a trecut în ultimele luni să-i fi dat peste cap glanda tiroidă.

Oana Roman, din nou la spital din cauza unor probleme de sănătate

Vedeta i-a îngrijorat pe fani supă ce s-a filmat și a scris că nu este în cea mai bună formă și i-a anunțat că a doua zi se va duce direct la spital pentru investigații.

Citește și: Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor din cauza problemelor familiale. Prin ce a treacut vedeta

"Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele. Probabil este și oboseala de la toată munca pe care o depunem, pentru că muncim singuri", a spus Oana Roman.

Vedeta a continuat: "M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am facut de aproape de 8, 9 luni și mâine dimineață mă duc la spital să-mi fac un set complet de analize, să-mi iau sânge și să văd ce se întâmplă, pentru că îmi e să nu am iar probleme".

"Da, este, foarte important să ne facem analize măcar o dată pe an, cel mai bine ar fi, de două ori pe an, cam la 6 luni. Eu, probabil deja mulți știti, am avut acum ceva ani probleme cu tiroida, am avut o hipertiroidie pe care am tratat-o și de doi ani nu m-am mai dus să-mi fac analize pentru că eram bine, am terminat tratamentul pe care îl luam și acum tare îmi e că de la multe întâmplări și probleme ca la toată lumea, tare îmi e că tiroida mea s-a dereglat iarăși și de asta vreau să mă duc să-mi fac mâine analize ca să aflu exact dacă trebuie să vorbesc cu endocrinologul să-mi fac tratamentul", a spus Oana Roman pe InstaStory.

Citește și: Mioara Roman, la spital, după ce a acuzat stări de rău. Ce a transmis fiica ei, Oana, care are grijă de ea continuu

A doua zi aceasta s-a filmat la spital, chiar înainte de a-și face analizele: "Bună dmineața, să aveți o săptămână minunată! Eu am venit așa cum am spus, să îmi recoltez analize, ca să vedem care este situația cu sănătatea mea și cum v-am spus ieri eu cred că este foarte important să facem un set complet de analize, măcar o dată pe an ca să vedem cum stăm. (...) Toată viața mea mi-a fost frică de chestia asta cu recolatrea analizelor, dar din păcate, în anii trecuți am trecut prin foarte ulte probleme de sănătate, când m-am operat atunci și deja a devenit o obișnuință așa că nu îmi mai e frică", a încheiat Oana Roman.

Citește și: Oana Roman, declarații direct din spital, acolo unde se află mama ei internată. Ce a spus vedeta

Ulterior, aceasta s-a fotografiat pe scaunul de analize și a arătat tuturor că se interesează de sănătatea sa.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi