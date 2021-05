Oana Roman a ajuns pe mâna medicilor din cauza problemelor familiale. Prin ce a treacut vedeta

Trecând prin momente grele atunci când părinții ei s-au separate, Oana Roman a spus:

“Peste momente de genul ăsta nu treci fără să mergi la doctor. Punct”, fiind extrem de categorică.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că vedeta nu are o relație tocmai bună cu tatăl ei și că nu îl poate ierta pentru momentele dificile prin care a trecut în copilărie. În prezent, mama ei se află într-un centru de îngrijire unde Oana merge adesea să o viziteze.

Despărțirea părinților ei a afectat-o crunt, iar Oana a simțit nevoia să meargă la terapie.

“Nu merge nici cu prieteni (...) sau doar cu credință și cu rugăciune. (...) Afecțiunile de tipul ăsta nu se pot rezolva decât la dosctor”, a mai adăugat Oana, care a avut o perioadă de restriște și depresie.

Pe 1 mai 2014, Oana a avut nevoie de o intervenție chirurgicală care a ajutat-o enorm, dar care, a contribuit la starea ei psihică, fiind îngrijorată și din această cauză.

Oana Roman a avut nevoie de terapie

“Mult timp am fost și am făcut terapie și această terapie m-a ajutat apoi pentru că am învățat și exerciții, și anumite tehnici prin care poți să-ți combați stările de anxietate sau atacurile de panică”, a explicat Oana Roman.

Fiica lui Petre și a Mioarei Roman povestește că depresia a apărut imediat după Revoluție, când ea nici măcar nu înțelegea ce I se întâmplă.

“Eu am făcut o parabola o dată și am spus că el a plecat de-acasă în noaptea de 21 decembrie 1989 la baricadă și practic cumva nu s-a întors niciodată”, spune Oana cu tristețe.

Oana Roman vorbit despre unul dintre cele mai dificile evenimente din viața ei. Aceasta a mărturisit că a avut o copilărie care a marcat-o, însă divorțul părinților ei a dârmat-o psihic, lucru pentru care nu își poate ierta încă tatăl.

“Eu nu mi-am dorit nicio secundă viața aia și n-am iubit nicio secundă viața aia”, a mai mărturisit Oana Roman care a trecut prin perioade dificile când era doar o copilă.

„În continuare, despărțirea părinților mei mă afectează. Eu șiam că se va întâmpla, problema este cum s-a întâmplat și ce a urmat. Eu nu mi-am imaginat nicidoată că o să se ajungă în momentul în care nu își vor mai vorbi niciodată și nu se vor mai întâlni niciodată, și eu, în timpul vieții mele, deși ambii mei părinți sunt în viață, să nu mai pot să fac o poză cu ei, sau să iau o masă cu părinții mei”, a mai spus Oana Roman la Xtra Night Show, vizibil afectată de perioada în care Mioara și Petre Roman s-au separat.