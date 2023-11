Oana Roman, mesaj cu subînțeles pentru Marius Elisei. Ce cuvinte dure a folosit fiica lui Petre Roman la adresa fostului soț

Oana Roman a transmis un mesaj cu subînțeles pentru fostul soț. Fiica lui Petre Roman nu a mai ținut cont de nimic și a folosit cuvinte dure la adresa lui Marius Elisei.

Oana Roman și Marius Elisei au trăit o frumoasă poveste de dragoste mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Cei doi au trecut prin momente de neuitat împreună, însă neînțelegerile și conflictele și-au pus amprenta asupra căsnicii lor.

Fiica lui Petre Roman și bărbatul alături de care are o fiică au divorțat în urmă cu aproximativ 3 ani. Deși părea că nu mai există cale de întoarcere pentru ei, vedeta și Marius Elisei și-au mai acordat o șansă.

De dragul micuței lor, Marius Elisei și fosta soție s-au împăcat. Relația lor a fost stabilă până la începutul anului 2023, când au decis să se despartă definitiv. Oana Roman a dezvăluit că își dorea separarea de tatăl copilul ei de mult timp.

De curând, Marius Elisei a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a publicat primele imagini alături de noua iubită. Se pare că bărbatul și-a găsit fericirea în brațele unei frumoase brunete, după despărțirea de fosta soție.

Ce mesaj dur a transmis Oana Roman în mediul online. Vedeta i-a adresat fostului soț replici grele

În urmă cu puțin timp, Oana Roman a răbufnit pe contul de Instagram unde a povestit despre greutățile prin care trece o mamă singură. Mai mult, aceasta a folosit replici dure la adresa fostului soț despre care spune că nu se interesează de copilul său.

„Isa are luni sau marți oră la psiholog și miercuri oră de pictură, ambele în oraș și ambele la 16:30. E groaznic să vin din Pipera în oraș și apoi acasă la orele astea. Efectiv pierd o oră dus și o oră întors doar pe drum. În lipsă totală de ajutor din partea unui părinte care e ca și cum nu ar exista deloc, și care nu se interesează și nu se implică absolut deloc în niciun fel în creșterea propriului copil, și care nu merită titulatura de părinte, prefer să caut un șofer de uber care să mă ajute cu drumurile astea. Simt că mă lasă nervii în trafic”, a spus vedeta în mediul online.

„Ar trebui să mulțumesc că eu am doar un copil de crescut, pentru că sunt femei care au mai mulți. Trebuie să am grijă și de sufletele noaste, mai ales de al Isei pentru că ea nu are pe nimeni pe lume în afară de mine. La propriu. O să ziceți unii că sunt frustrată. Da, sunt. Niciun copil pe lumea asta nu merită să fie abandonat de un părinte. Niciun om care nu își iubește, își neglijează și își abandonează copilul nu merită să fie părinte. Nimeni și nimic nu trebuie să fie deasupra copilului tău. Eu am trăit asta, știu cum e și știu cât e de dureros să vezi cum un părinte dispare deodată. N-am reușit și nu o să reușesc să trec peste lipsa unui părinte. Și aveam 30 de ani când unul din părinți a hotărât că vrea să trăiască o viață din care eu să nu mai fac parte.”, a mai adăugat ea, vizibil afectată.