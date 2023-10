Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Ce a povestit Oana Roman despre mama ei: „A mai făcut niște investigații”

Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale, după ce anunțase că Mioara Roman nu se simte deloc bine. Iată ce dezvăluiri a făcut fiica lui Petre Roman în mediul online.

Mioara Roman trece printr-o perioadă delicată din viața ei, însă fiica ei îi este alături. Oana Roman are mare grijă de femeia care a crescut-o, motiv pentru care nu lipsește de lângă ea în cele mai grele momente.

În urmă cu puțin timp, vedeta își anunța prietenii virtuali că starea de sănătate a mamei sale s-a agravat. Aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut tot posibilul ca Mioarei Roman să îi fie bine, apelând la noi investigații.

La doar câteva zile de la vestea că fosta soție lui Petre Roman nu se simte bine, Oana Roman a ținut să își liniștească fanii. Așadar, vedeta a dezvăluit că mama ei începe să își revină, fiind sub supravegherea specialiștilor.

Ce anunț a făcut Oana Roman în mediul online despre starea de sănătate a Mioarei Roman

Deși are două fiice cu Petre Roman, doar Oana Roman se îngrijorează de soarta mamei sale. Fosta soție a lui Marius Elisei face tot posibilul ca starea de sănătate a Mioarei Roman să fie din ce în ce mai bună.

Pentru că este foarte activă în mediul online unde își ține fanii la curent cu cele mai importante momente din viața ei, vedeta a mărturisit că femeia care i-a dat viața este supusă unor noi investigații, însă se simte mult mai bine.

„Am fost la mama care este stabilă, a mai făcut niște investigații. Am găsit-o mai în formă astăzi. Sincer vă spun, cred că toate acele mii de rugăciuni pentru ea au ajutat-o mult. Vă mulțumesc și sunt recunoscătoare!”, a declarat Oana Roman printr-un InstaStory.

Mai mult, vedeta a dat o veste neașteptată. Se pare că aceasta a semnat un contract pentru o nouă companie. Fiica cea mică a lui Petre Roman nu a oferit prea multe detalii despre acest subiect.

Oana Roman a făcut un apel sfâșietor în mediul online despre starea de sănătate a Mioarei Roman

Oana Roman nu și-a mai putut ascunde durerea față de urmăritorii săi de pe Instagram. Astfel, vedeta a făcut un apel disperat în mediul online despre starea de sănătate a mamei sale, în urmă cu 5 zile.

Fosta soție a lui Marius Elisei nu s-a mai putut abține și a vorbit despre perioada dificilă din viața ei. Mai mult, aceasta le-a cerut oamenilor din mediul online să se roage pentru Mioara Roman.

„Am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni. Multe. Are nevoie de rugăciuni de vindecare. Până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, dar în momentul ăsta e nevoie de rugăciuni pentru ea. Știu că vor mereu faceți asta pentru mine, mereu când vorbesc cu voi, vă rugați pentru mine. Știți că sunt singură în această luptă de a o ține să trăiască cât mai bine, știu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc”, a spus ea pe rețelele sociale.