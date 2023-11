Rugămintea copleșitoare pe care a avut-o Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, la tatăl ei. Ce i-a spus bărbatului

Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, a avut o rugăminte copleșitoare pentru tatăl său după ce bărbatul și-a refăcut viața alături de noua iubită. Micuța a fost pusă într-o ipostază neașteptată.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Marius Elisei și-a refăcut viața, după despărțirea de Oana Roman. Bărbatul și-a asumat relația cu noua parteneră în urmă cu aproximativ 2 luni, când a publicat primele imagini alături de femeia care l-a cucerit.

Mai mult, se pare că fiica lui Marius Elisei a cunoscut-o deja pe noua parteneră a tatălui său. Deși stă cu mama ei, micuța obișnuiește să petreacă timp și să meargă în mici vacanțe alături de cel care a crescut-o.

Isabela și tatăl ei aveau o relație foarte specială, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată odată cu apariția Gabrielei în viața fostului soț al Oanei Roman. Astfel, micuța nu se mai poate bucura de momente unice alături de părintele ei pentru că acesta a fost însoțit peste tot de parteneră, conform spynews.ro.

Ce rugăminte emoționantă a avut Isabela, fiica Oanei Roman, la Marius Elisei după ce tatăl ei și-a refăcut viața

Potrivit sursei citate mai sus, fiica Oanei Roman ar fi avut o rugăminte emoționantă la tatăl ei după ce Marius Elisei și-a refăcut viața. Isabela i-a cerut bărbatului ca data viitoare să iasă în oraș doar ei doi, fără Gabriela.

Fostul soț al Oanei Roman nu a ținut cont de dorința fiicei sale. Așadar, următoarele întâlniri au avut loc tot în prezența iubitei sale. Această decizie a tatălui ei nu a fost deloc pe placul micuței, relatează spynews.ro.

De asemenea, un alt detaliu surprinzător a ieșit la iveală. Se pare că Marius Elisei nu ezită să își arate afecțiunea de noua parteneră, chiar în fața Isabelei. Fetița a fost martoră la cum tatăl ei sărută și îmbrățișează o altă femeie.

Cum arată Gabriela, noua iubită a lui Marius Elisei. Cu ce se ocupă

Înainte să distribuie în mediul online primele imagini cu noua iubită, Marius Elisei a oferit informații despre femeia din viața lui. Fostul soț al Oanei Roman și actuala parteneră se cunoșteau de mulți ani, însă nu vorbit prea mult.

La finalul lunii septembrie 2023, bărbatul s-a decis să publice câteva poze alături de Gabriela. Postările sale au atras rapid atenția prietenilor virtuali și au generat o mulțime de reacții. Părerile urmăritorilor de pe Instagram au fost atât negative cât și pozitive.

Din imagini se poate observa faptul că iubita lui Marius Elisei este de o frumusețea deosebită. Femeia lucrează în domeniul medical și iubește mult copiii, potrivit declarațiilor acestuia.

„Atât eu cât și am avut o viață tumultoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi.”, a mărturisit Marius Elisei, în excusivitate la Xtra Night Show.