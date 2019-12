Oana Roman, mesaj extrem de dur: „M-ați călcat în picioare și v-ați năpustit ca șacalii”

Oana Roman, mesaj dur adresat celor care o critică

„Am făcut o ședință foto, am pus o poza! Decenta! Nu stiu daca frumoasa sau nu, dar frumosul e relativ, si subiectiv ! Si v-ati năpustit asupra mea ca șacalii, ati aruncat ură, venin, răutate, jigniri de necitit.

V-ati vărsat negrul din suflete, v-ați răzbunat pe mine pentru ce stiu eu ce lipsuri afective sau materiale aveți! Ati aratat cat de mult rau poate zace intr-o femeie, unele care sunt mame, bunici, soții. M-ati călcat în picioare pt ca am curaj, pt ca sunt asumată, pt ca nu urlu, nu tip, nu mi pun poalele in cap, pt ca am coloana vertebrală, stau dreapta, am cariera muncită din greu de peste 20 ani, pt ca lupt ca sa fiu independenta, liberă, si in loc sa faceti la fel, din neputința aruncați cu tot ce e mai rau in voi!