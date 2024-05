Oana Roman trece prin momente difcile! A ajuns de urgență cu fiica ei la spital. Ce s-a întâmplat

Oana Roman a ajuns cu fiica ei Isabela la spital, după ce fetița acuza stări de rău.

Oana Roman s-a îngrijorat foarte tare atunci când a auzit-o pe fetița ei, Izabela că acuză dureri de ureche. Vedeta a grăbitt-o pe fiica ei la spital pentru a afla ce se întâmplă.

Oana Roman a povestit totul pe Insta Story. Se pare că ea a fost cu Isabela la o petrecere în familie și apoi a ajuns cu ea la spital din cauza unei dureri de ureche care nu îi mai trecea.

Oana Roman a ajuns la spital cu fiica ei Isabela

„Azi am fost de două ori la spital, dar nu pentru că avem vreo afecțiune, bine eu am o otită, dar iau antibiotic și ignor durerea. Am fost la spital întâi eu și după masă Isa pentru prevenție. Prevenția este importantă și neprețuită”,a spus Oana Roman pe Story.

Oana Roman este mereu preocupată de sănătate, atât a ei, cât și a fiicei ei și spus de mai multe ori că ea e acolo lângă Isa să îi ofere tot ce-I mai bun.

Vedeta o crește singură pe fiica ei Isabela, după ce ea și Marius Elisei au pus din nou punct relației lor în 2023.

Oana a mai povestit că fetița ei în vârstă de 9 ani suferă enorm din cauza lipsei tatălui ei în viața ei, dar și din cauza pierderii bunicii.

Isabela îl vede pe tatăl ei doar o dată la câteva luni și atunci doar pentru câteva ore.

Vedeta a avut grijă să îi programezei Isabelei și un control de rutină însoțit de o serie de analize de sânge doar pentru a se asigura dacă totul e în regulă.

Ea pune mult accent pe prevenție atunci când vine vorba de sănătate și tocmai de aceea nu ezită să facă o evaluare anuală și pentru Isabela.

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în 2021, iar apoi în 2023 s-au împăcat pentru o scurtă perioadă, după care s-au despărțit definitiv.

Presa nu a aflat motivul real pentru care cei doi au decis să pună capăt relației lor, dar apăruseră zvonuri conform cărora Marius Elisei ar fi înșelat-o pe fost lui soție.

Ulterior, Oana Roman l-a acuzat pe Marius Elisei că refuză să își vadă fiica și că nu îi răspunde la telefon.