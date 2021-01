Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc, a apelat la filtrele de Instagram

Oana Roman și Marius Elisei, între care există o diferență de 10 ani, s-au cunoscut la un cabinet de avocatură, acolo unde bărbatul lucra. Vedeta este cea care a făcut primul pas și a cerut numărul lui de telefon.

Au început să se afișeze împreună în anul 2013, iar încă de la început, cârcotașii spuneau că relația dintre ei nu va rezista și că bărbatul vrea doar câștig financiar de pe urma celebrității vedetei.

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în anul 2014, dar trei ani mai târziu, bărbatul a fost cel care a anunțat printr-un mesaj pe Facebook că relația lor trece printr-o perioadă grea și că cel mai bine este să pornească pe drumuri separate.

La scurt timp, însă, cei doi au ajuns la un numitor comun și au decis să-și mai dea o șansă. Cu toate acestea, cei doi au decis să se despartă în decembrie 2020.

Declarațiile lui Marius Elisei și ale Oanei Roman despre despărțire

Marius Elisei s-a mutat singur înainte de Crăciun și refuză orice dialog cu Oana Roman, femeia cu care este căsătorit de 6 ani.

Cei doi nu sunt la prima separare de acest gen, ba chiar povestea lor de dragoste a ajuns să semene cu o telenovelă presărată cu certuri, despărțiri și apoi împăcări.

El spune că și-a petrecut sărbătorile singur, în ciuda speculațiilor conform cărora și-a găsit deja pe altcineva.

Vedeta spunea la aceea vreme că nu ea și-a dorit despărțirea, dând de înțeles că Marius Elisei a avut inițiativa.

De asemenea, Oana îl acuza pe tatăl fiicei sale că a plecat cu afacerea familiei, în a căror acte nu figura și ea. Cu toate acestea, ea preciza că a fost afectată de această decizie, având în vedere că era singura sursă de venit a familiei, și că va înceta orice implicarea în promovarea business-ului.

"Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu. Atât profesional, cât și personal. Nu a fost decizia mea. Nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut. Am făcut-o pentru noi, ca familie, dar nu a fost suficient. Am înțeles că nu se poate merge mai departe.", spunea ea atunci.