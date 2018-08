Prima apariție publică a lui Viorel Lis, după ce s-a spus că e pe moarte! Ce a declarat în direct: ”Am avut probleme mari, dar...”

Viorel Lis a trecut prin momente dificile în urmă cu ceva timp, când a suferit un accident vascular, iar Oana a declarat, în repetate rânduri, că starea de sănătate a soțului ei nu este tocmai bună și se teme pentru viața soțului ei.

Acum, însă, situația pare să se fi îmbunătățit, întrucât bărbatul a venit la ”Prietenii de la 10” și a arătat, încă o dată, că nu se dă bătut în fața bolii.

”Uite, mă, că ai memorie!”, a glumit Oana față de Viorel, care a mărturisit faptul că se va muta la țară, dacă vreodată va rămâne singur, fără Oana: “Dacă rămân singur, mă duc la țară”.

„Am avut probleme mari, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Vreau să îmi trăiesc viața. Am avut o operație, dacă nu o făceam, muream de cancer. A doua oară am avut un atac vascular, cu niște crize de epilepsie, nici nu mai știam cum mă cheamă. Am momente când nu îmi aduc aminte de unele chestii. A apărut pe Internet un cont pe Facebook cu numele meu și vreau să spun că nu este al meu. Oana a luat forța de la mâncare”, a mărturisit Viorel Lis.