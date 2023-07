Oana Zăvoranu a vorbit despre mariajul cu Pepe, după mai mult de un deceniu de la divorț. Cum a explicat despărțirea cu scandal

După mai bine de zece ani de tăcere, Oana Zăvoranu a decis să deschidă subiectul despărțirii de Pepe. Află din rândurile de mai jos ce declarații a făcut bruneta!

Oana Zăvoranu și Pepe au trăit, vreme de mai mulți ani, o poveste de dragoste desprinsă parcă din telenovele. Deși au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc de la acea vreme, au ajuns, în cele din urmă, la divorț.

Și cu toate că între timp fiecare partener și-a refăcut viața, fanii lor mai sunt încă curioși să afle de ce au ajuns să meargă pe drumuri separate și nu oricum, ci cu scandal. Iată ce spune, acum, Oana Zăvoranu!

Oana Zăvoranu, despre Pepe la 12 ani de la divorț: „L-am iubit foarte mult”

Oana Zăvoranu a vorbit fără filtre despre relația cu Pepe într-un live de pe TikTok. Pentru că separarea dintre ei doi a ținut prima pagină a ziarelor în acea perioadă, iar mulți sunt încă curioși să afle ce s-a întâmplat atunci, bruneta a decis să lămurească situația pentru totdeauna.

Oana Zăvoranu a recunoscut că în timpul căsniciei cu Pepe sentimentele sale de iubire au fost unele extrem de puternice, însă acum nu mai este cazul.

La un moment dat, una dintre declarațiile sale i-a surprins pe internauți, căci a afirmat că Pepe nu este fericit în prezent:

„L-am iubit foarte mult, atât cât l-am iubit, eu n-am să fiu nesimțită ca el să spun că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele. El poate să spună, pentru că el, săracul, nu este fericit. A fost frumos cât a fost, dar s-a terminat, și din momentul în care s-a terminat și știți că s-a terminat, pentru că nu l-am mai iubit, este mai mult decât aberant, stresant și inoportun să mă mai întrebați dacă îl iubesc pe Pepe.(…) Nu îl mai iubesc pe Pepe, nu mi-este dor de el, nu mă interesează ce face, îi doresc fericire, tot binele din lume. Am reușit să vă elucidez acest aspect care vă întuneca și nu vă lăsa să dormiți?(…) Eu am spus ce am avut de spus, vă blochez, pentru că mi se pare aberant. Omul are o familie, să-i trăiască, un copil sau mai mulți copii, e caz închis. Putem în această seară să închidem pentru totdeauna acest subiect?”, a spus Oana Zăvoranu într-un live pe TikTok, citată de Viva.

Ulterior, Oana Zăvoranu a recunoscut că, în ultimele luni de relație, sentimentele sale pentru Pepe se risipiseră, ea îndrăgostindu-se, pe atunci, de un alt bărbat:

„Nu l-am mai iubit pe Pepe, că de aceea am divorțat de el. Am fost răstignită aproape ca Iisus pe cruce, pentru că nu l-am mai iubit pe Pepe și pentru că m-am îndrăgostit de altcineva, zici că eram singura femei de pe Mapamond care se îndrăgostea și a existat acel personaj de care m-am îndrăgostit. El nu înțelegea, eu de șase luni veneam acasă la șase dimineața și tot încercam să-i spun că între noi nu mai e ok, dormeam pe covor și, la un moment dat, am divorțat. Vă dați seama că nu îl mai iubeam de dinainte să fiu divorțată de el, așa că nu am cum să-l iubesc acum, după atâția ani, dar l-am iubit foarte mult. A fost o dragoste foarte frumoasă, ne-am căsătorit din dragoste, am stat din dragoste, a fost o poveste din aia, noi doi împotriva tuturor. Se poate, ca femeie, să nu-l mai iubești pe cel de acasă. Sunteți nebuni la cap? Cum se poate și ca bărbat să n-o mai iubești pe cea de acasă.”, a mai spus Oana Zăvoranu pe TikTok, citată de sursa menționată mai sus.

Oana Zăvoranu susține că Pepe a fost cel care a vrut ca relația să se încheie cu scandal

Oana Zăvoranu a continuat prin a declara că despărțirea s-ar fi produs cu mare scandal, tocmai pentru că Pepe n-ar fi putut să înțeleagă că ea nu-l mai iubește, dar și pentru că pe atunci se mediatizau extrem de tare astfel de evenimente.

Mai mult, bruneta a mai ținut să precizeze că în acel conflict de amploare, el ar fi atras-o pe mama ei de partea lui:

„Când cea sau cel de acasă nu înțelege, se intră într-o stare penibilă și se ajunge, de cele mai multe ori, la divorț, urât sau frumos. El a vrut să fie urât, pentru că probabil că el mă iubea foarte mult la momentul la care am divorțat și a considerat că se răzbună pe mine și a făcut-o. Erau alte vremuri în TV atunci. Acum, în 2023 nu s-ar mai fi putut face circul pe care l-a făcut el atunci, că s-a dus pe la toate televiziunile, de ziceai că a omorât pe cineva. Eram a nu știu câta femeie care se despărțea de soț, dar eram urâtă de toată populația României, pentru că el cânta frumos și plângeau toate femeile și mă urau toți bărbații. E foarte simplu. La momentul ăla, să zicem, am fost înțeleasă greșit, erau și problemele cu mama.”

„El a fost foarte șiret și parșiv și a acaparat-o pe mama în acest scandal. Mama fiind inimă slabă, i-a cântat și a dansat cu ea într-o emisiune și atunci a înnebunit, pentru că după ce mama ne făcuse cinci-șapte ani viața un calvar și era împotriva lui, cum era și mama lui, mi s-a părut aberant ca mama să se coalizeze cu el și el să aibă tupeul la o emisiune pe care o găsiți pe YouTube, și ăla a fost momentul în care am început să merg la vrăjitoare, pentru că am zis ceva îmi scapă, nu se poate cinci ani sau șapte ani mama mi-a făcut viața un calvar că nu mă vedea lângă el și acum mă despart și devin prieteni și mamei îi pare rău că nu mai e ginerele ei.”

„Ceva nu se pupa și a jucat murdar și urât și se și putea la vremea respectivă, în 2010 se putea mult în televiziune, se putea foarte mult. Acum nu se mai poate atât de mult. Acum, dacă s-ar despărți, doamne ferește, de vreuna din soțiile lui, nu l-ar mai băga nimeni în seamă. Deci, sper din tot sufletul că în această seară v-am lămurit că nu mi-este dor de Pepe, nu-l mai iubesc pe Pepe, nu îl visez pe Pepe. Îi doresc toate cele bune și să fie la el acolo împreună cu soția, cu copilul sau cu soțiile sau cu ce se simte el cel mai bine și am terminat pentru totdeauna acest subiect.”, a mai spus Oana Zăvoranu, citată de sursa menționată mai sus.

