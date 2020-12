Oana Zăvoranu, primele declarații despre sarcină şi copil. Aceasta nu își dorește cetățenie română pentru un posibil fiu

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în anul 2017 și trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc.

"M-a învățat ce este dragostea adevătară. Pentru că este, cred eu, singurul bărbat care până la "frageda mea vârstă" m-a făcut să înțeleg cu ce se mănâncă dragostea", spune Oana Zîvăranu despre relația cu soțul său.

Alex spune despre Oana că a fost o persoană extrem de dulce până i-a făcut cunoscută partea presei, dar mai ales să intre la inima ei: "M-a călit! Prin ce am trecut la începutul relației, nu le doresc nici dușmanilor mei, cât am tras și cât am muncit ca să fiu alături de Oana nu cred că o să poată să facă nimeni în viața asta", a declarat la Antena Stars.

Oana Zăvoranu, despre sarcină și copii