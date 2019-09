Omar Arnaout este, acum, un bărbat în toată firea! La cei 18 ani, câștigătorul Next Star în 2013 a intrat la Conservator cu o notă foarte mare: 9,25! Și este foarte mândru de reușita sa.

În plus, celebritatea nu ţine de foame, crede tânărul! În ce îşi investeşte economiile câştigătorul Next Star? Omar a fost invitat la emisiunea "Răi da' buni" de la Antena Stars și a povestit, în premieră, ce afaceri deține și ce planuri muzicale are pentru viitorul apropiat.