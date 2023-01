Panică în lumea TikTok-ului! Amarah cere ajutor pentru Iancu, fiul tiktokeriței Popa Elena Luminița. Ce a făcut într-un live

Amarah se bucură de popularitate în lumea digitală, fiind poate una dintre cele mai cunoscute femei transgender de pe TikTok la acest moment. Simpatia publicului și-a câștigat-o prin felul său de a fi, afirmă deseori Amarah, subliniind faptul că nu și-a ascuns identitatea și, având o sinceritate frapantă, a reușit să-și construiască o comunitate foarte mare. Pentru ea, TikTok-ul este un job! În urmă cu câteva zile ea a declarat public faptul că din banii pe care ea îi primește de la oameni mănâncă și se poate descurca.

Atenția de care se bucură o folosește și în scopul de a sublinia comportamentul colegilor din mediul online. Ea susține că fiul Elenei Luminița Popa, Iancu Popa, are nevoie de ajutor după ce i-a analizat comportamentul pe care îl are pe rețelele de socializare. Tânăra transgender a intrat live alături de Iancu Popa, care părea să ignore orice interacțiune cu Amarah.

Amarah cere ajutor pentru Iancu Popa, fiul Elenei Luminița Popa: "Nu așa arată un om sănătos psihic, fizic, mental"

Amarah, care se identifică drept femeie și a făcut demersuri în ceea ce privește transformarea sa, a cerut ajutor oamenilor din mediul online să facă tot mai cunoscut cazul lui Iancu. În rândurile de mai jos au fost atașate videoclipuri din mediul online cu interacțiunea pe care Amarah a avut-o cu Iancu Popa.

Mama sa susine că el suferă de o gastrită, însă nimic mai mult. Popa Elena Luminița, la bază farmacistă, a spus foarte clar că fiul ei nu are nicio problemă. Amarah atrage atenția asupra comportamentului fiului ei, care stă zeci de ore live doar pe scaun, are ticuri, se loveste peste mâini sau nu interacționează, povestește ea.

“Vă rog, toate persoanele care știu detalii despre cazul Popa Elena Luminița și fiul ei Iancu, care au înregistrări din live-ul trecut, cu mine și cu dânsa, mai ales cu el, când făcea anumite chestii, vreau să mi le trimiteți pentru că urmează să contactez pe cineva și să prezint drept dovezi. Nu mi se pare ok ce se întâmplă. V-am spus că o să fac demersuri! Nu mi se pare ok ce se întâmplă! El are nevoie de ajutor, ea la fel, vreau să fac ceva!”, a fost anunțul femeii transgender.

'Vreau să știți că Iancu chiar are probleme și o să mă interesez de chestia asta pentru că se vede că are mari probleme. Mama lui știe despre chestia asta, ea realizează și știe. El acum este mai grav bolnav și nu știu exact ce are.

Multe persoane se tem pentru persoanele astea două pentru că nu primim un răspuns exact, el arată în continuare cum arată și se vede că lui îi e frică și eu știu că el ar vrea să aibă ajutor.

Omul se lovește, nu așa arată un om sănătos psihic, fizic, mental, eu cred că el are nevoie de ajutor, iar doamna Luminița nu are puterea să-l ajute sau nu vrea să-l ajute'', a mai spus Amarah, potrivit SpyNews.ro.

