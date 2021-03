Paris Hilton, iluzia optică pe care fanii nu o vor uita curând. Fotografia care i-a făcut pe toți să creadă că a pozat topless

Paris Hilton, moștenitoarea averii Hilton, a devenit una dintre cele mai cunoscute vedete ale anilor 2000 și a fost supranumită ”fata rea a Hollywood-ului” din cauza numeroaselor scandaluri în care a fost implicată.

Paris Whitney Hilton este strănepoata lui Conrad Hilton, fondatorul imperiului hotelier Hilton, și a reușit să atragă atenția publicului din Statele Unite ale Americii la scurt timp după ce a intrat în lumea media.

Paris Hilton a devenit celebră la începutul anilor 2000, când a început o carieră în modelling. Vedeta a semnat un contract cu agenția de modelling T Management, deținută de Donald Trump, când avea numai 19 ani.

Paris Hilton a cunoscut celebritatea și datorită show-ului de reality TV The Simple Life, în care a apărut cu cea mai bună prietenă a ei din acea perioadă, Nicole Richie. Cele două celebrități erau filmate în timp ce încercau să învețe să muncească joburi obișnuite, inclusiv unele la fermă.

În ceea c epriveșt eimplicarea ei în lumea muzicală, Paris Hilton a lansat single-uri precum: Stars Are Blind, Turn it Up, Nothing in this World, Do Ya Think, I'm Sexy, Paris for President

Referitor la viața sentimentală, Paris Hilton a fost logodită cu actorul Chris Zylka în luna ianuarie a anului 2018, când a primit din partea acestuia un inel în valoare de 2 milioane de dolari. În noiembrie 2018, cei doi au încheiat relația și, în acest moment, Paris Hilton are o relație cu afaceristul Carter Reum.