Patrizia Paglieri s-a despărțit de iubitul ei italian. Ce a spus: „Începuse să fie gelos”

Celebrul chef a dezvăluit faptul că de Ziua Îndrăgostiților ea nu a petrecut în niciun fel pentru că ea și iubitul sicilian au decis să se separe, din cauza geloziei pe care acesta o avea.

Patrizia Paglieri a dezvăluit faptul că ea și iubitul sicialian nu mai formează un cuplu, iar motivul principal al separării lor a fost gelozia neînțeleasă pe care acesta o avea pentru persoanele de sex masculin din viața ei.

„De Sfântul Valentin n-am făcut nimic, pentru că nu mai am iubit, dar am gătit. Din păcate, este genul sicilian, prea posesiv. În decembrie am fost cu fiul meu la Londra, la un cuplu de prieteni gay, căsătoriți de 8 ani. Și am pus o poză pe Facebook cu unul din ei, și iubitul a început să fie gelos. Am decis atunci că e mai bine singură, mereu am fost pe cont propriu. Mai ales că eu nu mai stau cu cineva de peste 30 de ani. Am un copil frumos, deștept și muncitor, pe Francie, însă și el își dorește viață lui, să nu mai stăm împreună", a povestit Patrizia pentru Click!.

Aceasta are planuri mari și cu locuința ei de 320.000 de eruo, unde s-a filmat serialul Sacrificiul. Își dorește să vândă casa.

„Da, este adevărat că vrem să o vindem, vrem să ne mutăm separat, Franci vrea și el să stea singur, să fie independent, poate mai vine cu o fată, cu prieteni să se joace pe play-station și are nevoie de casa lui. Eu vreau să-mi cumpăr o casă cu etaj și el să-și ia o garsonieră. Te obișnuieșți într-un fel și rămâi așa dacă nu-ți găsești perechea. Am hotărât să vindem casa aia de care ne leagă atâtea amintiri, dar a început să fie greu de întreținut, are mult teren și trebuie să trebăluim prin curte.

Trebuie să vină o familie mare, cu bani, e o casă în care trebuie să investești bani, să repari, să renovezi, să schimbi diverse. Jumătate de casă, unde am avut restaurant, am închis-o, am închis căldura, gaza și apa. Nu am bani de penhouse în Floreasca, însă vreau undeva unde e liniște", a povestit Chef Patrizia, pentru sursa citată mai sus, Patrizia Paglieri, fostă concurentă de la Asia Express.

Ce intervenții estetice are Patrizia Paglieri: „Mor de frică”

Patrizia Paglieri are grijă la siluetă și este adepta injecțiilor cu acid hialuronic și botox, însă la bisturiu nu a apelat și nici nu și-ar dori să o facă. În ceea ce privește aspectul său fizic, italianca în vârstă de 50 de ani are grijă să nu ia în greutate și să aibă un ten de care să fie mândră. Totuși, Patrizia nu-și dorește să arate la 50 de ani ca la 20.

Chef Patrizia a povestit că apelează la injecțiile cu acid hialuronic și botox la fiecare 7 luni.

„Mi-am făcut recent injecții cu acid hialuronic și botox, pe care-l fac la șapte luni. În ceea ce privește intervențiile chirurgicale estetice, acolo zic pas. Mor de frică! Acesta este motivul pentru care nu mi-am făcut nici implant mamar. Mi-ar fi plăcut, dar numai gândul că mă taie și că mă doare mă înspăimântă”, a spus Patrizia.

