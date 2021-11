Ce mașină conduce Francesco, fiul Patriziei Paglieri. Cât costă bolidul pe care îl împarte cu mama lui

Patrizia Paglieri și Francesco se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite echipe ale sezonului 4 din Asia Express. Cei doi au impresionat cu felul carismatic și fairplay-ul de care au dat dovadă în competiție.

Concurenții au părăsit Drumul Împăraților în ultima etapă din Georgia, însă nu au renunțat la aparițiile de pe micile ecrane ale telespectatorilor. De curând, Francesco a decis să vorbească despre pasiunea pe care o are pentru mașini, chiar la Antena Stars.

Tânărul conduce cel mai nou model de Ford Puma, varianta sport: „Este destul de nouă, are un an mașina. (...) Nu trebuie să fie o mașină puternică ca să-mi placă, pentru că o conduc foarte mult în oraș, unde nu am nevoie de cai putere. Mă uit după estetica mașinii și după confort”

Francesco a afirmat faptul că împarte mașina cu mama lui, iar la filmări a fost adus de Patrizia Paglieri. Totodată, concurentul de la Asia Express își dorește ca în viitorul apropiat să își achiziționeze o mașină electrică, doar a lui.

Ce preț are bolidul pe care îl conduce Francesco, fiul Patriziei Paglieri

Fiul Patriziei Paglieri a dezvăluit că nu este o pesoană cheltuitoare, motiv pentru care și-a ales acest bolid. Francesco a vorbit fără rețineri despre prețul impresionant pe care l-a dat pe mașină, aceasta costând 26.000 Euro.

Întrebat de Natalia Mateuț dacă a avut parte până acum de incidente în trafic, tânărul a povestit cu zâmbetul pe buze un eveniment amuzant. De asemenea, Francesco a mărturisit că preferă să își lase mama să conducă la drum lung și în oraș.

„Îmi plac mașinile, îmi plac toate mașinile. La noi în familie rezistă o mașină cam 4 - 5 ani. Noi nu mergem foarte mult, deci nu e foarte solicitată. Într-un an ajungem la 20.000 - 30.000 de km. Mașina asta este condusă de mine și mama, noi am avut până acum două mașini, iar acum ne gândim să mai luăm una”, a mai adăugat el, la Antena Stars.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

