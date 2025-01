Paul McCartney, 82 de ani, a cerut duminică guvernului britanic să îi „protejeze” mai bine pe artişti împotriva inteligenţei artificiale (AI), într-un moment în care executivul are în vedere o reformă a legislaţiei privind drepturile de autor, afirmând că se teme că muzicienii vor fi „jefuiţi”.

Intervievat de BBC (New Window), starul a criticat încă o dată planul guvernului laburist de a introduce modificări la legea drepturilor de autor.

Paul McCartney cere guvernului britanic să „protejeze” artiştii de inteligenţa artificială. Ce le cere

Acestea includ „o excepţie de la drepturile de autor” pentru formarea modelelor AI în scopuri comerciale. În acelaşi timp, planul ar oferi creatorilor posibilitatea de a-şi „rezerva drepturile”.

„Ar trebui să ne protejaţi"

Paul McCartney susţine că, odată cu o astfel de reformă, artiştii vor pierde controlul asupra producţiei lor. În termeni concreţi, afirmă el, „tinerii vor scrie un cântec frumos, dar nu îl vor (deţine)”. Mai rău, „oricine va putea să şi-l însuşească”, s-a plâns el. „Adevărul este că banii vor ajunge undeva. Cineva va fi plătit, aşa că de ce să nu fie cel care a scris Yesterday?".

El a adăugat: „Dacă introduceţi un proiect de lege, asiguraţi-vă că protejaţi gânditorii şi artiştii, altfel nu îi veţi avea de partea voastră”. „Noi suntem poporul, voi sunteţi guvernul. Ar trebui să ne protejaţi. Asta este treaba voastră”, a adăugat el.

Guvernul a anunţat că se va folosi de opinia sa, care durează până la 25 februarie, pentru a explora principalele puncte ale dezbaterii, inclusiv modul în care creatorii vor putea să obţină licenţe şi să fie plătiţi pentru utilizarea materialului lor.

„IA nu trebuie să îi fure pe creatori"

Întrebată despre aceste planuri într-un interviu acordat BBC, ministrul de Finanţe Rachel Reeves a declarat că „doreşte să sprijine artiştii” şi să facă totul „pentru a se asigura că drepturile de autor sunt respectate”. Ea a adăugat că „fără o protecţie riguroasă şi solidă a drepturilor de autor (...), locul Marii Britanii pe scena mondială ca lider în domeniul artelor şi al culturii populare va fi serios ameninţat”.

În noiembrie 2023, McCartney şi Ringo Starr, membrii supravieţuitori ai trupei The Beatles, au folosit inteligenţa artificială pentru a extrage vocea lui John Lennon dintr-un cântec neterminat, vechi de zeci de ani, intitulat "Now and Then".

„Cred că inteligenţa artificială este grozavă şi poate face o mulţime de lucruri grozave”, a declarat Paul McCartney. Cu toate acestea, ea „nu trebuie să jefuiască designeri. Asta nu are niciun sens”.

O altă legendă pop, Elton John, a adoptat un ton similar. Scriind în Sunday Times, artistul în vârstă de 77 de ani consideră că reforma propusă de guvern va „dilua” şi „ameninţa” şi mai mult veniturile tinerilor artişti. „Aceasta va oferi marilor companii tehnologice din lume acces liber şi uşor la operele artiştilor pentru a-şi antrena inteligenţa artificială şi a crea muzică concurentă”, a spus el. El a afirmat că toţi „actorii din lumea muzicii se opun categoric” reformei.