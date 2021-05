Paul Wesley, celebrul Stefan Salvatore din "The Vampire Diaries", s-a reîntors în București. Ce a publicat pe rețelele sociale

Paul Wesley se numără printre cei mai iubiți și apreciați actori internaționali. Acesta a devenit rapid celebru datorită rolului său din serialul fenomen "The Vampire Diaries", iar acum se mândrește cu o mulțime de fani și o carieră de succes.

Citește și: Primele imagini din spin off-ul serialului "Game of Thrones". Cum au fost surprinși actorii

Datorită talentului său remarcabil, actorul a vizitat o mulțime de țări, printre care se numără și România. Paul Wesley a venit în anul 2019 pentru prima dată la noi în țară, în cadrul East European Comic Con. De pe atunci, celebrul Stefan Salvatore s-a îndrăgotit de București și a decis să se reîntoarcă, chiar anul acesta, iar postările sale de pe rețelele sociale l-au dat de gol.

Ce a publicat Paul Wesley pe contul de Instagram

De curând, actorul le-a dat de veste tuturor că se află în București printr-un InstaStory. Se pare că Paul Wesley a filmat traficul din zona Arcului de Triumf, din sectorul 1 al Capitalei, iar zvonul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Celebrul protagonistul din serialul „The Vampire Diaries” s-a reîntors în București, însă nu se cunosc prea multe detalii despre acest lucru. Este posibil ca actorul să fi venit în vacanță sau să filmeze secvențe pentru unul dintre proiectele sale secrete.

Stefan Salvatore, Damon Salvatore și Elena Gilbert au fost cele mai îndrăgite și apreciate personaje ale serialului care a făcut furori încă de când a apărut.

Cine e Paul Wesley

Paweł Tomasz Wasilewski, cunoscut pentru numele de Paul Wesley, s-a născut pe 23 iulie 1982 în New Brunswick, New Jersey. Părinții lui, Agnieszka și Tomasz Wasilewski, erau polonezi, iar de aici vine și numele său adevărat. De asemenea, actorul are trei surori, Monika, sora mai mare, iar Julia și Leah sunt cele două surori mai mici.

Vedeta a urmat cursurile facultății Christian Brother Academy în Lincraft, New Jersey și Marlboro School, iar în perioada liceului a făcut parte din distribuția serialului Guiding Lights, intrând în pielea lui Max Nickerson.

În anul 2005, actorul a început să folosească numele de Wesley pentru că Wasilewski era foarte greu de pronunțat.

Citește și: Charlie Sheen a ajuns la “criză financiară”. Ce s-a întâmplat cu averea actorului care câștiga 1.8 milioane de dolari pe episod

Paul Wesley a jucat în numeroase seriale, precum: "24", "8 Simple Rules", "The Vampire Diaries", "American Dream", "Army Wives", "Cane", "Everwood", "Guiding Light", "Smallville", "The O.C" și "Wolf Lake". A mai apărut alături de Amber Tamblyn în "The Russel Girl" și a fost protagonistul mini-seriei Fallen.

În vara anului 2018 a fost confirmată prezența lui Paul Wesley în noul serial TV "Tell me a story".

În ceea ce privește viața amoroasă. Actorul a fost căsătorit cu Torrey De Vitto, actrița din "Pretty Little Liars", în 2010, dar în luna iulie 2013 a fost anunțat divorțul celor doi. După despărțirea de Torrey De Vitto, Paul Wesley a început o relație cu Phoebe Tonkin, însă după patru ani au decis să se despartă.

În prezent, actorul din "The Vampire Diaries" este căsătorit cu Ines de Ramon, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.