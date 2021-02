Pe Andra Gogan o știe toată lumea, dar puțini au avut ocazia să-i vadă mama. Cum arată aceasta

În plus, apare în numeroase reclame, dar o mare parte din notorietate și-a câștigat-o după ce a obținut postul de asistentă TV la Acces Direct.

În prezent, este una dintre cele mai iubite persoane din mediul online, acolo unde a adunat o comunitate de peste 6 milioane de persoane.

”Deși cânt de la 3 ani si practic dansul de la 8 ani eu am devenit cunoscută cu ajutorul vlogging-ului unde de la 18 ani am inceput sa postez si am ajuns la 936.000 de urmaritori. De curand am devenit cea mai urmărită persoană din România pe TikTok (am 4.6 Milioane de urmaritori).

Citește și: Într-un halat ce a lăsat totul la vedere, bruneta face furori pe TikTok. Cum s-a filmat Nicole Scherzinger pentru iubitul ei