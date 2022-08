Pe ce și-a cheltuit Yny Sebi primii bani câștigați din muzică . Promisiunea emoționantă pe care i-a făcut-o bunicii sale

Yny Sebi este unul dintre cei mai în vogă cântăreți de la noi din țară. Iar succesul său i-a aduc și multe oferte pentru concerte, lucru care-l ajută să încaseze bani frumoși. Tânărul care de curând a făcut 18 ani a dezvăluit pe ce și-a cheltuit primii bani din muzică.

YNY Sebi, despre primii bani făcuți din muzică. Cum i-a cheltuit

Yny Sebi a vorbit deschis despre primii bani pe care el i-a câștigat din muzică. Acesta a mărturisit că el și-a cumpărat haine din primii bani câșitgați, însă nu și-a uitat familia pe care a ajutat-o când a avut nevoie. Ba mai mult de atât, el a asigurat-o pe bunica lui că dacă va avea nevoie de bani pentru diverse probleme medicale, el se va ocupă să îi plătească orice are ea nevoie.

Întrebat de jurnaliști pe ce a cheltuit primii bani din muzică, el a răspuns astfel:

„Cred că pe haine, dar țin minte că atunci când am început să iau bani le-am luat mamei și lui tata, am trimis-o și pe bunică-mea în vacanța. Am început să fac super multe chestii de genul, că până la urmă bunica, mama, tata, ei m-au crescut. Trebuie să mă revanșez față de ei. I-am zis și bunicii, dacă ai vreo problemă, dacă pățești ceva să ajungi în spital, nu se pune problemă, unde ai tu nevoie să mergem, mergem.

Cine e YNY Sebi, cunoscut pentru piesa „Abu Dhabi” și „Tarabanele” cu Bogdan DLP

Tânărul artist are doar 18, însă cariera lui este în mare ascensiune. Versurile „Eu golan, tu fată bună” au devenit virale pe TikTok și au reușit să strângă milioane de vizualizări. Cântărețul este în clasa a12a, la științe sociale și își dorește să urmeze o facultate în domeniul Drept sau ASE.

Acesta a fost prezent la mai multe emisiuni radio și tv și a vorbit deschis despre cum faima îl ajută în mai multe situații. Acesta a lansat piesă și cu Bogdan de la Ploiești, iar succesul lor încă rezonează cu fanii lui tineri.

Deși lumea ar spune că este un copil mediocru la învățătură, așa cum chiar și el a declarat, iată că YNY Sebi a intrat la liceu cu media 9,40. Este un elev silitor și își dă interesul la toate materiile, așa cum a declarat el în diferite Podcasturi.

YNY Sebi a făcut baschet de performanță timp de 7 ani, însă muzica este pasiunea lui cea mai mare. El spune că este un consumator activ al acestui gen de muzică pe care o abordează.

Din cauza faptului că are multe concerte și că lipsește mult, simte că la liceu are câteva probleme, din cauza profesorilor care nu-i înțeleg pasiunea pentru muzică. Acesta a devenit viral pe TikTok cu multe clipuri și versuri din muzica lui.

„Simțeam că tot ceea ce fac nu mai este apreciat de nimeni și începusem să îmi pierd complet încrederea în mine. Asta punea stăpânire pe mine, pe gândurile mele și pe planurile de viitor pe care la aveam. Acum… iată-mă aici! Nu o să uit niciodată luna octombrie a anului 2019, momentul în care am lansat prima mea piesă”, declara trapper-ul în urmă cu ceva timp.

