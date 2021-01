Pe regretatul Paul Walker îl știe o lume întreagă, însă nu mulți știu că actorul are o fiică superbă. Cum arată Meadow Walker

Paul Walker a îndoliat o lume întreagă cu moartea sa, în anul 2013. Actorul american a decedat la o vârstă fragedă. El avea doar 32 de ani când a pierdut controlul mașinii în care se afla. Din cauza rănilor cumplite, Paul Walker nu a mai putut fi salvat. Însă, deși cariera sa a fost scurtă, Paul Walker a avut multe apariții pe marile ecrane. Succesul absolut l-a cunoscut odată cu distribuția sa în celebra serie de filme Fast & Furious, unde a apărut alături de Vin Diesel.

Cum arată Meadow Walker, fiica regretatului actor din seria ''Fast & Furious'', Paul Walker

Șocul decesului său a fost cu atât mai mare atunci când fanii au aflat că Paul Walker are o fiică. Meadow Walker a rămas fără tată la vârsta de doar 15 ani. Acum, tânăra s-a transformat într-o domnișoară în toată regula. Meadow Walker are acum 22 de ani și se laudă cu o frumusețe debordantă. Superba brunetă are trăsături de model și cei mai frumoși ochi albaștri, moștenire de la celebrul său tată. Meadow Walker vrea să devină model, iar fanii sunt impresionați de frumusețea ei.

Meadow Walker este foarte activă în mediul online, acolo unde este apreciată de milioane de oameni. Contul său de Instagram depășește 2 milioane de urmăritori, dovadă că Meadow face senzație cu imaginile pe care le distribuie.