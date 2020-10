Puțini știu cum arată mama lui Vin Diesel. Actorul i-a transmis un mesaj emoționant de ziua ei

"Happy Birthday to the most amazing soul I have ever known. My mother. / La mulți ani celui mai minunat suflet pe care îl cunosc. Mama mea ", a fost mesajul lui Vin Diesel pentru Delora.

Când vedem ultimele filme Fast and Furious

Urările fanilor, cât și ale altor vedete, nu au întârziat să apară. Frumoasa actriță Ruby Rose i-a transmis chiar un mesaj mamei lui Vin Diesel, "La mulți ani pentru cea mai frumoasă femeie!".

Vin Diesel joacă rolul lui Dominic Toretto în seria de filme Fast and Furious. Fast and Furious 9 va avea premierea pe 20 mai 2021, iar Fast and Furious 10 va fi lansat pe 2 aprilie 2022.

Recent, producătorii francizei au anunțat ca saga se va încheia cu peliculele 10 și 11, care vor fi, cel mai probabil, regizate de același Justin Lin. Cineastul s-a ocupat și de punerea în scenă pentru al treilea, al patrulea, al cincilea, al şaselea şi al nouălea filme din serie.