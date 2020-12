Imaginea publicată de fiica lui Paul Walker la 7 ani de la moartea starului. Fotografia a emoționat peste 600.000 de oameni

Paul Walker a murit pe data de 30 noiembrie 2013, într-un accident de mașină.

Actorul se afla într-un automobil roşu, marca Porsche GT Carrera, condus de prietenul său, fostul pilot de curse Roger Rodas, când acesta a pierdut controlul volanului, mașina izbindu-se de un stâlp, apoi de un copac. Automobilul a luat foc, iar actorul și prietenul său nu au avut șanse să supraviețuiască impactului.

Mașina rula cu o viteză cuprinsă între 129 și 150 de kilometri pe oră, iar autoritățile au constatat pe vremea aceea că viteza a fost cea care i-a ucis pe cei doi:

„Investigatorii au stabilit că accidentul fatal, produs în urma coliziunii, a fost cauzat de viteza inadecvată la condiţiile de drum”, declara în 2013 şeful Departamentului de poliţie din Los Angeles.

Citește și: Maşini şi motociclete ale actorului Paul Walker, decedat în 2013, au fost vândute pentru 2,3 milioane de dolari

Corpul actorului a fost ars atât de rău, încât medicul legist a avut nevoie de amprenta dentară pentru a-l identifica pe Paul Walker.

Paul Walker a vorbit anterior despre plăcerea de a se afla în vehicule care merg cu viteză, parcă prevestindu-și cauza morții.

„Dacă viteza mă va omorî într-o zi, să nu plângeţi pentru că eu zâmbeam", sunt cuvintele lui Paul Walker, care au rămas pe buzele fanilor.

Cine a fost Paul Walker

Actorul Paul Walker și-a început cariera în tinerețe, jucând în reclame. În 1986 a debutat în cinematografie, având un rol în filmul „Monster in the Closet”.

Ulterior, Paul Walker a jucat în seriale precum: Highway to Heaven", "Throb" şi "Tânăr şi neliniştit". De asemenea, actorul a jucat în filme precum: "Varsity Blues" (1999), "The Skulls" (2000), "Timeline" (2003), "Flags of Our Fathers" (2006).

În anul 2001 actorul Paul Walker a devenit recunoscut la nivel internațional, prin intermediul rolulului lui Brian O'Conner, unul dintre protagoniștii filmului de acțiune „The Fast and the Furious”.

Citește și: Moartea fulgerătoare a lui Paul Walker a schimbat scenariul pentru “Furious 7”! Cum trebuia, de fapt, să se termine filmul