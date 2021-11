Penelope Cruz, de nerecunoscut pe stradă. Cum a fost fotografiată de paparazzii

Penelope Cruz este una dintre cele mai frumoase femei de la Hollywood, cucerind inimile a milioane de bărbați cu frumusețea ei, trupul ei suplu, dar și talentul actoricesc.

Actrița în vârstă de 47 ani a surprins cu noul look pe care îl are în filmul On The Fringe pentru că este de nerecunoscut. Bruneta cu sânge latino poartă o perucă șatenă, cu păr scurt și creț, care i-a surprins pe paparazzii.

Penelope poartă haine comune, nu a ieșit în evidență pe platourile de filmare, iar acest lucru i-a atras pe fotografi și mai mult. Actrița joacă în noul film alături de Luis Tosar, Christin Checa, Nur Levi, Adelfa Calvo și Aixa Villagran. Filmul e în regia lui Juna Diego Botto, potrivit Just Jared.

Penelope Cruz, de nerecunoscut pe stradă

Filmul On The Fringe are o acțiune care se desfășoară pe parcursul unei singure zile, cu poveștile mai multor personaje care se vor întrepătrunde. Una dintre povești este a unei femei, interpretată de Cruz, care are 24 ore la dispoziție să împiedice evacuarea ei și a familiei sale din casa în care locuiesc, potrivit Deadline.

Luis Tosar joacă rolul unui activist și avocat pasionat de meseria lui. După ce noul film va fi lansat în Spania, acesta va putea fi vizionat pe o platformă de streaming. De curând, Penelope a jucat în filmul Madres Paralelas.

Penelope Cruz trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Frumoasa actriță a surprins mereu cu atitudinea ei de femeie fatală și trupul de invidiat, reușind să își păstreze silueta chiar și la vârsta de 47 ani. Penelope Cruz este căsătorită cu faimosul actor Javier Bardem.

Cei doi formează un cuplu de excepție. Penelope Cruz și Javier Bardem s-au întâlnit, pentru prima dată, în 1992, pe platourile de filmare a comediei spaniole ”Jamon Jamon”. Abia ani mai târziu, când au jucat din nou împreună, și-au dat o șansă ca iubiți.

Potrivit publicației Hello!, relația lor a fost confirmată în octombrie 2007, când au apărut primele fotografii de cuplu din vacanța petrecută în Maldive.

La trei ani de la începutul relației, Cruz și Bardem au bifat prima apariție publică ca pereche. Se întâmpla la Premiile Goya din 2010, echivalentul spaniol al Oscarurilor.

În iulie 2010, Penelope și Javier s-au căsătorit în secret, în cadrul unei ceremonii discrete, organizată pe o proprietate din Bahamas. Potrivit The Telegraph, doar membrii familiei au fost prezenți la cununia intimă. Chiar dacă au trecut 11 ani de atunci, cei doi mari actori se iubesc ca în prima zi, având o relație foarte frumoasă.

