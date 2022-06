Pentru sănătatea dumneavoastră, copilăriți în fiecare zi! Mesaje și amintiri ale prezentatorilor Observator, de Ziua Copilului

Din cutia cu amintiri, aceştia au scos fotografii din primii ani de viață și povești cu copii și despre copii sub sloganul - Pentru sănătatea dumneavoastră, copilăriți în fiecare zi!

Ce spun prezentatorii Observator despre cea mai frumoasă perioadă a vieții, copilăria

Alessandra Stoicescu, prezentatoare Observator, ora 19.00, luni-vineri: "Eram un copil năzbâtios și matur în același timp. În prima zi de școală, mama m-a găsit pe inelul de la coșul de baschet din curtea școlii și a încercat să îmi spună că trebuie să fiu așa cum m-a învățat, cuminte - ce îi spune o mamă unui copil, știu foarte bine de la ce încerc să îi spun Sarei. Dar avea, evident, un zâmbet în colțul gurii. (...) Pe vremea mea era incredibil să fii nepoliticos cu profesorul, era ceva de negândit. Îți plăcea, nu-ți plăcea, era de negândit. Pe vremea mea, nu prea ieșeai din cuvântul părinților, fără să fie duri. (...) Copiilor, de ziua lor, le spun să ne ajute pe noi să rămânem și noi copii cât mai mult și copiilor mai mari le spun același lucru pe care mi l-aș fi spus și mie la 5 ani, să nu se grăbească, să se bucure de fiecare moment. La mulți ani!

Olivia Păunescu, prezentatoare Observator, ora 17.00 luni-vineri: "Nu m-am gândit niciodată ce aș vrea să mă fac când voi fi mare, pentru că făceam foarte multe lucruri când eram mică. Nu aveam timp să mă gândesc la altceva, pentru că mă concentram să fiu ce mai bună în ceea ce făceam atunci. Și făceam sport, patinaj, dansuri, balet, muzică, pian și câte și mai câte. Nici n-aș ști să le enumăr pe toate. Nu m-am gândit. Pur și simplu, viața m-a surprins și îmi place să fiu surprinsă. (...) La mulți ani, dragi copii! Fiți frumoși, fiți luminoși, fiți bucuroși! Iubiți-vă părinții și vorbiți cu ei, fiți aproape de ei!"

Florin Căruceru, prezentator Observator, ora 17.00 luni-vineri: "Am vrut să mă fac pilot. Din păcate, cel mai apropiat lucru de zbor pe care l-am făcut a fost zborul cu parapanta, fără niciun fel de motor. (...) Școala a fost ceva foarte lejer pentru mine, am avut un talent ieșit din comun, adică nu trebuia să învăț mai nimic acasă. Țin minte că jucam fotbal, deși nu am fost niciodată talentat la sportul ăsta, câte 8 ore pe zi, cu toți prietenii, cu toți colegii de școală. A fost ceva fenomenal. Mă uit la copilul meu, că lor le lipsește în moment de față exact treaba asta, interacțiunea în școală, prin sport, prin activități fizice, fără tabletă. (...) La mulți ani! Și să nu încercați să fiți mai mari decât sunteți. Bucurați-vă de vârsta pe care o aveți!"

Andreea Țopan, prezentatoare Observator, ora 12.00 luni-vineri: "Pe vremea mea, ne întâlneam mai des fără să ne sunăm, eram mai liberi, mai conectați la natură, mai simpli cumva, dar cred că și mai bucuroși, mai veseli decât sunt mulți dintre copiii din ziua de azi. (...) Eu cred că ceea ce le lipsește oarecum multor copii din ziua de astăzi este această conectare cu viața simplă de la sat, pe care generația noastră a simțit-o ceva mai mult la bunicii noștri”.

Andra Petrescu, prezentatoare Observator, ora 12.00 luni-vineri: "Copiii visează măreț. Copiii cred că absolut orice este posibil și cred că asta e lecția pe care eu am luat-o din copilăria mea și de la alți copii care cred că orice este posibil. (...) Din copilărie îmi aduc aminte de un moment specific de Paște. Bunica mea, când făcea cozonaci, prima serie o scotea și o împărțea la copii. Rupea, așa, cozonacul fierbinte... Era ceva... demențial. (...) Jucam foarte multe jocuri. Rațele și vânătorii, Flori, fete sau băieți, 7 pietre și pe lângă celelalte jocuri pe care le inventam noi, ne uitam la desene animate, ne luam personaje, făceam festivaluri, cu tot ce trebuie, scenă, făceam din lut Cerbul de aur, de exemplu."

Valentin Butnaru, prezentator Observator, ora 12.00 luni-vineri: "Când eram mic, am vrut să fiu câștigător de Oscar și repetam discursul în fiecare zi, absolut invariabil, în fiecare dimineață repetam discursul meu de Oscar pentru cel mai bun actor. Acceptam și rol secundar, nu era nicio problemă, Oscar să fie. Încă nu e drumul pierdut... (...) Da, sunt mult mai multe mașini, nu mai sunt spații de joacă, nu mai sunt terenurile de fotbal improvizate, dar mi-aș fi dorit, când eram mic, să am accesul la informații pe care îl am acum."

Iuliana Pepene, prezentatoare Observator, ora 6.00 luni-vineri: "Eu, când eram mică, visam să devin medic, până am văzut la televizor o operație și am leșinat. (...) Îmi aduc aminte de prima zi de școală, ăsta cred că e cel mai important moment din viața mea, când am primit un ghiozdan foarte foarte mare, imens, și am plecat la școală cu entuziasm. A doua zi mi-a mai trecut (...) Fiți copii, în fiecare zi! Indiferent de vârstă, să ne păstrăm din puritatea copilăriei."

Bogdan Alecsandru, prezentator Observator, ora 6.00 luni-vineri: "Îmi amintesc de joaca nesfârşită din fiecare zi, de cei doi vişini din faţa blocului în care urcam zi de zi, toată gaşca de la bloc. Copiii din ziua de azi sunt prea conectați la grijile părinților. Grijile părinților înseamnă grijile față de ei, dar și grijile astea de zi cu zi. (...) Fiți fericiți, nu uitați jocurile copilăriei, petreceți-vă cât mai mult timp cu părinții voști, cu frații voștri, cu cei cu care vă face plăcere să stați!"

Octavia Geamănu, prezentatoare Observator, ora 19.00, weekend: "Sunt lecții pe care le învăț în fiecare zi de la Andrei, băiețelul meu. Cred că cea mai importantă lecție este că răspunsul pentru orice în viața asta este iubirea. (...) Bucurați-vă de ziua asta pe care o trăiți azi, bucurați-vă de ziua de mâine, bucurați-vă de copilărie și nu lăsați niciodată copilul de azi, din voi, să piară într-o zi de mâine."

Laura Nureldin, prezentatoare Observator, ora 13.00, weekend: "Când eram foarte mică, îmi doream să mă fac casieră, pentru că mi se părea că o casieră are foarte mulți bani. Nu știam că nu-s ai ei. Am vrut să mă fac și doctor, am vrut să mă fac designer vestimentar prin liceu, așa, printr-a zecea, dar în liceu am descoperit psihologia și atunci am zis – psiholog. În liceu, ca mai toți adolescenții, am început să scriu, dar m-am și ținut de asta și am ajuns să și public. (...) Pe vremea mea era extrem de prezentă și de importantă și cred că importantă e și acum, chiar dacă aproape absentă, interacțiunea umană directă. Cred că așa învață copiii să devină membri ai unei societăți, să devină membri funcționali ai unei societăți, prin interacțiunea cu ceilalți, cu ceilalți oameni, că sunt copii, că sunt adulți."

Mihaela Călin, prezentatoare Observator, ora 6.00 weekend: "Nu știu exact la ce mă uitam eu atunci, dar mi-ar fi plăcut să fiu actriță când aveam vreo 6 ani. Îmi aduc aminte că mă jucam uneori și luam un scaun mai mare și un scaun mai mic, îmi puneam foi în față și mai și prezentam știrile. (...) Copiii să fie curajoși, pentru că viața nu este tot timpul ușoară sau așa cum am crede sau am putea anticipa noi, dar e foarte important să pornești cu curaj. Copiii vin din dragoste, părinții le dau viață cu dragoste și ne-am dori, din postura de părinți, ca ei să-și iubească viața lor, să aibă grijă de ea, să și-o ocrotească, să nu facă nebunii care să îi pună în pericol."

Mihai Jurca, prezentator Observator, ora 6.00 weekend: "Pe vremea mea, pe o stradă care este intens circulată astăzi, jucam tenis cu piciorul. Asta se întâmpla. Și, pe vremea mea, de la scara mea, până la scara, deci de la scara A până la scara B, să fi fost cât, vreo 50-100 de metri, erau cel mult 3 mașini parcate. (...) Pe vremea mea jucai 7 ore fotbal afară, că altceva n-aveai ce să faci. Pe vremea mea, alegam toată ziua. (...) Culcați-vă la prânz și nu vă mai supărați părinții! Să fiți sănătoși, să fiți fericiți și să vă bucurați de copilărie că o să vă faceți voi mari și o să vedeți că nu e mare sfârâială, așa cum pare acum."

Ioana Scărlătescu, prezentatoare meteo Observator: "Am vrut să fiu, pe rând, doctor, profesoară, actriță, cântăreță, dansatoare… E adevărat că ai mei, când mă pregăteau de școală porneau televizorul, bineînțeles, pe știri la ora aceea, aşa că trebuie să recunosc că mă gândeam pe atunci că asta mi se potrivește şi mie, mă vedeam acolo (...) Cred că mă port des ca un copil, uneori pentru că am o fire foarte jucăușă, alteori pentru că nu am răbdare și mă enervez. (...) Încă învăț foarte mult de la nepoțeii mei, dar cred că cea mai importantă lecție este să ne jucăm în continuare și să ne păstrăm curiozitatea."

Mihaela Donosa, prezentatoare meteo Observator: "Tata ne ducea cu sania la grădiniță, am locuit într-un oraș foarte mic și atunci lucrurile se petreceau oarecum altfel. Aduna toți copiii din fața blocului și înșiruia săniile și mergeam așa până spre Moțoc. (...) Eu am copilărit în fața blocului foarte mult, m-am jucat foarte mult, ceea ce mi-a dezvoltat creativitatea. Ce aș putea spune este că ar trebui să petreacă mai mult timp cu ceilalți copii și mai puțin timp în fața calculatorului."

Camelia Bălțoi, prezentatoare AS: "Am avut o copilărie frumoasă. Stăteam cu bunicul meu și învățam anumite poezii, și apoi mă punea să le recit, și să le interpretez. Îmi amintesc de "Luceafărul" de exemplu, îmi amintesc întrebările bunicului meu referitoare la istorie, la geografie, îmi dădea și sfaturi și un sfat pe care n-o să îl uit niciodată este următorul – Tataie, ce ai tu în minte, în cap, nu-ți va lua nimeni niciodată. Învață! Cât poți tu de mult."

Alexandra Tudor, prezentatoare AS: "În general, amintirile mele din copilărie se leagă de bunicii mei pe care îi ador. Fiecare vacanță și fiecare timp liber pe care îl aveam îl petreceam la bunicii mei. Acolo am învățat foarte multe lucruri pe care probabil că cei mici n-o să mai aibă ocazia în zilele noastre să le facă, nu știu, să meargă cu animalele la câmp, să lucreze în grădină. (...) Eu învăț lecții în fiecare zi, pentru că fetița mea de 5 ani îmi arată în fiecare zi cât de frumos este să fii blând, să fii jucăuș, să nu te intereseze ce spun alții despre tine, ce înseamnă să fii altruist."

Dan Pavel, prezentatoare AS: "Am vrut să mă fac fotbalist. N-am avut niciun plan din ăsta atât de serios sau de riguros. La facultate m-am dus într-o altă direcție, după ce am terminat facultatea, am ajuns să lucrez în domeniul ăsta și am rămas. (...) Sunt fascinat de puterea copilăriei și puterea copiilor, de bucuria lor, și cred că e foarte rău când pierzi din joaca asta a copiilor și când te iei prea în serios. Încerc să mă bucur ca un copil în fiecare zi. Nu de fiecare dată îmi iese asta, dar cred că e un exercițiu bun."

